By-pass estará pronto para fines de Marzo Escrito por -- De rutas 3 a 11 Las obras de refacción del By pass al norte de la ciudad de San José que une las rutas 3 y 11, estaría pronto para fines del mes de marzo próximo.

Según informa la Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP, ya se supera el 80% en la ejecución de la obra que demandará una inversión de 118 millones de pesos. El tramo va desde la zona de Boggio hasta el arroyo Carreta Quemada. Descripción

o Ejecución del recargo de material granular en un espesor variable de manera de completar un paquete de 40 cm de espesor en una longitud de 1500 m de tramo inundable del By Pass Norte de la Ciudad de San José de Mayo.

o Estabilización de la base con cemento Portland en un espesor de 20cm de espesor.

o Construcción de un puente angosto de manera de generar una senda adicional de circulación, con la construcción de los terraplenes correspondientes.

o Revestimiento de taludes y banquinas en hormigón, en una extensión de 1500 metros de tramo inundable, aguas arriba y aguas abajo.

o Pavimentación con mezcla asfáltica en caliente en 1500 metros de tramo inundable.

o Señalización horizontal y vertical del tramo. Objetivo

o Reducir riesgos de accidentes en zona urbana al minimizar el pasaje de transporte de carga.

o Minimizar daños en la estructura vial en ocurrencia de crecidas del arroyo.

o Reducir riesgos de accidentes en el By Pass al construir otra senda de circulación anexo al puente sobre Arroyo Carreta Quemada.

o Reducir costos de mantenimientos de vías viales.

o Reducir costos de mantenimientos de vehículos. Beneficio/

Beneficiarios

El proyecto beneficia a la población que reside en la ciudad de San José de Mayo y a quienes transitan por la zona de intervención. Observaciones

El proyecto tuvo ampliaciones por el 100% del inicial

