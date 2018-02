Espectáculos de nuestra sala mayor en 2017 Escrito por -- Con la Gerente del Macció Rita Schölderle Rossana San Martín Cruxên Hace unos días conversamos con la Gerente del Teatro Macció, Sra. Rita Schölderle, para hacer una evaluación de los espectáculos de 2017, que tuvo a grandes artistas de diversas disciplinas y algunas maravillas. Esta es la primera parte de una larga entrevista. Publicaremos después la segunda, más breve, que incluye también anuncios de lo que vendrá. Obras teatrales de enjundia Rita Schölderle:_ En materia teatral tuvimos espectáculos del Teatro «El Galpón» de Montevideo. El vínculo nunca se había cortado, pero en otros años era difícil que vinieran al interior.

«El Galpón» trajo en 2017 cuatro obras importantes. Una de ellas, «Cocinando con Elisa»de Lucía Laragione, y dirigida por Gerardo Begérez.

_ Esa «comedia negra»nos recuerda oscuros tiempos pasados, con un duelo actoral sin tregua entre Elizabeth Vignoli y Myriam Gleijer, de creciente dramatismo. Myriam encarna a un personaje inquietante como pocos.

_ La obra se llevó 4 Florencios: Mejor Espectáculo, Mejor Actriz para Gleijer, [Mejor Dirección, y Mejor Escenografía]. Tenemos la suerte de que Myriam sea una de las docentes [de 3er año], de la Escuela de Arte Escénico del Gobierno Departamental. Segundo y Tercer Año de Arte Escénico funcionan en el Macció. Primer Año, en la Casa de la Cultura.

También vino «Todo por culpa de ella», de Andrei Ivanov, dirigido por Graciela Escuder, que gustó mucho.

¡Tuvimos a «Incendios»[de Wajdi Mouawad]! Creo que debió llevarse el Florencio 2017.

_ Comparto tu opinión.

_ La escenografía era impresionante y fue la misma que utilizaron en Brasil [y que donaron al Teatro «El Galpón»].

_ La dirección de Aderbal Freire- Filho logró una conmovedora obra atemporal y universal. Palpitamos el amor, la violencia, el dolor de la pérdida, y el horror de la guerra… En Uruguay la interpretaron excelentes actores.

_ Aderbal la dirigió en Brasil y acá.

_ La historia se construye como un puzle,con traslados de acción, y muchas sorpresas. Ese drama vivido por una madre y sus hijos en el Líbano podría ocurrir en cualquier lugar.

_ La acción va del Líbano a París y después vuelve…El escribano encarnado por Héctor Guido, es memorable.

_ Él une ese relato…

_ No se sienten las dos horas de duración, por su dinamismo. Su desenlace es impactante e inesperado. Una obra fantástica. _Fue prodigiosa Gabriela Iribarren haciendo «Simone de Beauvoir», Música, danza y coros Otro brillo fue Estela Medina en «Solo una actriz de teatro», de Gabriel Calderón con la dirección de nada menos que Levón. Es más que un merecido homenaje a Margarita Xirgu, formadora de una generación de actores de élite. Estela recrea a su memorable maestra en forma magistral.

_ Estela es la «servidora de escena» que presenta un discurso de «Estela Medina» sobre Xirgu, es «ella misma» en parlamentos de obras que interpretó, es Margarita y más. Su expresión corporal y voz, nos introducen a «mundos» y personajes. Es socarrona con el rigor de Xirgu como maestra, pero también piadosa con esa mujer que padeció el exilio de su España natal. La inserción del personaje de Guyunusa ha sido criticada por algunos. Lo que importa es ese fluir entre actrices-mujeres en el que no se distingue si es un fragmento de una obra o su(s) propia(s) vida(s), que irrumpe(n) a cada rato. «Recreo», obra de Carlos de Urquiza, fue muy buena. Logramos que la vieran jóvenes, porque la temática les interesaba.

Esos cuatro títulos fueron traídos por «El Galpón». en el marco de la «12ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José- Una feria en-cantada».

_ Gabriela «se torna» Simone. Culmina la obra casi sin aliento. Contagia toda la carga emocional y la rebeldía de esa escritora y filósofa polifacética, contracorriente, que reivindicaba el lugar de la mujer, en un difícil contexto histórico y en París…_Me sentí muy identificada con la obra, porque reviví parte de mi adolescencia. Leíamos a Simone de Beauvoir, a Jean-Paul Sartre [su amor, pero no «su dueño»]. ¡Era una pareja espléndida! En algún momento se me caían las lágrimas. Cuando terminó le dije: «¡Sos Simone de Beauvoir»! Gabriela quedó muy contenta y llamó a María para contárselo. Espero que las nuevas generaciones de la platea se hayan emocionado.

_Creo que sí, porque escuché comentarios elogiosos de jovenes. Tendrían que reponer esa obra. con dirección de María Dodera, _ ¡Así es! ¡Es muy actual!

_La mujer tiene mucho para conquistar y más aún si pensamos cuántas mujeres son víctimas de la violencia doméstica.

_Es una pena, porque la mujer venía ganando espacios con mucha paciencia y sacrificio. _ Tuvimos excelentes recitales. Culminamos con el Maestro Raúl Jaurena, enorme bandoneonista. Fue en la «XI Semana del Tango de San José», pero con ese espectáculo cerramos la Temporada 2017 del Macció. Jaurena vino con tres músicos, formando un cuarteto. Los vocalistas fueron Marga Mitchell y Ernesto Camino, quienes hacen las giras con Jaurena en EE.UU., donde él vive. Raúl Jaurena ganó un Grammy y ha sido nominado varias veces para ese premio. Es uruguayo. A raíz de ese espectáculo hicimos una tertulia y se habló de la posibilidad de conseguir algún maestro de bandoneón, ya que escasean los músicos intérpretes de ese instrumento. Uruguay da grandes bandoneonistas. Recordemos a Ulises Passarella, que está en Italia.

Fueron tantos los artistas y grupos incluyendo a los maragatos, que nombraré solo a algunos: Maia Castro, Pepe Guerra, Larbanois-Carrero, Spuntone & Mendaro, Jorge Nasser, Copla Alta, Emiliano y el Zurdo, Alejandro Balbis, Chirola Martino, «Entremurgas», Jorge Gatto, Legüeros… Varios de ellos presentados por la Productora local «Exit», de Roberto Soria y Roberto Peña.

La danza tuvo mucho protagonismo. La Escuela de Danza Clásica del Gobierno Departamental dirigida por la Prof. Mónica Cíccolo, hizo preciosos espectáculos. El Ballet Folklórico Departamental que dirige César Cordero, también. Los Festivales que se hacen, muchas veces son de egresados del Ballet Folclórico, quienes organizan sus propios grupos y van a otros lugares regresando con premios.

En 2017 fue el 15° Festival del «Ballet Folklórico El Retoño», dirigido por Wálter Barreto, al que vienen grupos de Brasil, Argentina y Paraguay. Eso posibilita que grupos de acá vayan al exterior, como ha ocurrido con el Ballet Folklórico Departamental, que nos ha representado muy bien.

Los Coros del Gobierno Departamental, dirigidos por la Prof. Carmen Corrales, tuvieron destacadas actuaciones y encuentros. En 2017 se hizo un Encuentro de Coros Juvenil, Infantil, Coro Mayor. Contamos con el Coro del SODRE en ese evento.

Vimos a los alumnos avanzados del Conservatorio Departamental de Música, dirigido por Rosario Alpuy. Tenemos un gran semillero también en los egresados de la Casa de la Cultura del Gobierno Departamental. [Hasta aquí la primera parte de esta entrevista a la Gerente del Macció].

Publicidad Google