Asume nueva directiva de ADEOM

Acuerdo y asamblea Luego de varias idas y vueltas se alcanzó un acuerdo entre los cabeza de lista para formar definitivamente la nueva directiva de ADEOM San José. Ayer se realizó la asamblea de la Asociación de Obreros Municipales (ADEOM) de San José, donde se puso a consideración el balance de la gestión encabezada por Hugo Martínez en el cierre de la misma, dado que finalmente hubo humo blanco para la nueva conducción. Es que el jueves finalmente se alcanzó un acuerdo para poder conformar la directiva después de tantas idas y vueltas, marchas y contramarchas.

Con la mediación de Wilder Silva, ex presidente de ADEOM ya retirado de la actividad, las partes arribaron a un acuerdo que dejó satisfechos a todos.

De esa forma en la convocatoria a los socios ya se confirmó el ingreso de los nuevos directivos del sindicato, algo que era esperado luego de la situación de confrontación que se había generado y que había puesto un manto de dudas sobre las elecciones llevadas a cabo.

Como se recordará, una vez realizadas las elecciones Cono Creciente fue electo Presidente del colectivo, la lista encabezada por Daniel Pérez se ubicó segunda y la de Ruben Pino tercera.

Luego del recuento de votos, se realizó la distribución de cargos donde la lista mayoritaria tuvo cuatro cargos, tres para el segundo y dos para el tercero, labrándose un acta al respecto.

Posteriormente, ante esta distribución la lista mayoritaria reclamó un quinto cargo teniendo en cuenta que como había sido estipulado en principio, la minoría podía ser mayoría dentro de la directiva ante algún punto que pudiese necesitar votarse.

Este tema derivó en distintas tratativas, consultas ante diferentes organismos dado que de acuerdo al estatuto de ADEOM el reclamo fue hecho fuera de tiempo.

Todas estas idas y vueltas llegaron incluso al Ministerio de Educación y Cultura, organismo del que se aguardaba una definición, que según había trascendido, podría haber llevado a una anulación de las elecciones y el llamado a un nuevo acto electoral.

Precisamente mientras se esperaba la determinación del Ministerio de Educación y Cultura, llegó este nuevo encuentro entre los cabezas de lista para intentar buscar un último intento de lograr un acuerdo.

Finalmente, hubo una propuesta que obtuvo la aprobación de todas las partes por lo que se llegó a una salida que permitió destrabar la situación. A iniciativa de Ruben Pino, uno de los cabeza de lista, uno de sus representantes no tendría voto dentro de la directiva cuando haya que definir algún tema por esta vía. Por lo que la conducción de ADEOM San José queda compuesta por cuatro representantes del Presidente Cono Creciente, tres representantes de la línea de Daniel Pérez y dos de Ruben Pino. Esta formación permite además que no haya mayorías dentro de la Comisión, dado que eventualmente una votación puede terminar empatada, lo que obligará a las partes a negociar para poder sacar adelante algunos temas puntuales, buscando además esa unidad que se había desvirtuado luego de todo lo acontecido en los últimos meses.