Rapetti: "es buena temporada, con buenos números, pero no está bien decir que San José está lleno de turistas…"

Bruno Danzov Tras la reunión del Gabinete de ayer, el Sub Director de Turismo y Deporte, de la Intendencia Eduardo Rapetti fue consultado en rueda de prensa sobre la evaluación que se realiza de lo que fue el primer mes de temporada. Allí señaló que: "la evaluación es buena. Es una buena temporada con bueno números, pero no creo que esté bien decir que "San José está lleno de turistas (…) Hay muy buenos números en la hotelería, tanto en San José de Mayo, como destino de conexión, como en los balnearios, como en algunos establecimientos rurales. Cuando hablamos de porcentajes, en algunos establecimientos hoteleros de San José, en `promedios de 60, 70 y algunos hasta 90 por ciento. Por ejemplo en los campings se repiten las mismas tendencias que el año pasado, los fines de semana a full, en porcentajes más elevados, pero entre semana baja, de entre el 30 y el 50 por ciento. Eso significa que tenemos que seguir trabajando, porque nuestros destinos tienen capacidad de carga especialmente entre semana. Seguramente tendremos que seguir trabajando con los "touroperadores" para generar otras instancias que nos permitan revertir esas tendencias…". En el mismo marco, señaló que "la información se le solicita periódicamente a los propios operadores turísticos privados, y eso nos ayuda, pero también nos tenemos que ayudar a afinar los números, porque es lo mismo que le pasa al Ministerio, pero si la información no la seguimos puliendo entre todos, nos estamos engañando. Son muy buenos números, pero tenemos que seguir trabajando en el tema y ese es un debe que tenemos con la propia región, y es un objetivo marcada para este año…" El jerarca reconoció que si bien, hay operadores que han señalado un incremento en la cantidad de turistas extranjeros, el mercado josefino sigue siendo la región. Al respecto dijo: "está medido por el propio Ministerio, el cliente nuestro, es Montevideo y el área metropolitana, bienvenido Argentina, Brasil, pero a nuestro clientes, que están allí, y los tenemos cerca, hay que cuidarlos, están a una hora y por eso es que insistimos mucho en trabajar en esos lugares, Montevideo y Canelones, es de allí de donde el viene el porcentaje más elevado de nuestros clientes…"