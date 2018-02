Alianza recibe planteos de vecinos por problemas con el servicio de OSE

Extraordinaria se confirmó para el martes Bruno Danzov El pasado lunes, en representación de la bancada de Alianza por San José, sector que lidera el Senador Carlos Daniel Camy, las edilas Susana Gásperi y Adriana Etchegoimberry, anunciaron (y así lo informamos) que habían solicitado tanto a la comisión Permanente como a la mesa de la Junta, la posibilidad de realizar una sesión extraordinaria, a los efectos de analizar diferentes situaciones que se presentan en el departamento, en relación a los servicios que presta OSE. Lógicamente que la situación generada desde hace días que afectó numerosos barrios de la zona norte de la ciudad capital, en donde en algunos lugares, aún hoy persiste el problema, superando ya los 15 días, fue el disparador del planteo, pero en el que se entiende necesario dar un marco departamental, dado que también han sido reiterados los problemas fundamentalmente de suministro que se han dado en los balnearios, en Kiyú y Cufré, fundamentalmente en donde, fundamentalmente los fines de semana, los problemas de abastecimiento, según cuentan los vecinos, son notorios. Al momento de presentar la información, la edila Susana Gásperi, vecina de Ciudad del Plata, explicó que en esa zona del departamento "la situación es casi endémica". Es decir que al comenzar las primeras jornadas de altas temperaturas, todos los años, la falta de presión o lisa y llanamente falta total de agua, es un hecho. La propia edila señaló que se puede esgrimir que en San José, las tuberías son muy viejas, pero la realidad es que en Ciudad del Plata, ese argumento no es admisible, ya que, y según dijo: "en Ciudad del Plata, no es cañería vieja, porque la ampliación de la Red en Ciudad del Plata, fue en el período en el que estuvo como director Alberto Casas, y entonces no hablamos de cañerías viejas. Como vecina de Ciudad del Plata creo que el problema es que los servicios no son suficientes para la cantidad de personas que allí vivimos. Somos la zona más densamente poblada de todo el país, y el caudal no es suficiente para abastecer todos los servicios…". Según explicó la legisladora departamental, los vecinos en el mes de diciembre realizaron una recolección de firmas, para reclamar a las autoridades de OSE, que se presentaron en el mes de diciembre, y por el momento no hay ni respuestas, ni soluciones. "De los 19 fraccionamientos que conforman Ciudad del Plata, puedo decir que por lo menos en 12 de ellos, se registra esta falta de agua…", sentenció. Reciben reclamos En este contexto, el sector está recibiendo reclamos de los vecinos en su bancada en la Junta Departamental. En el entendido que esto permitirá realizar también un "mapeo" de las principales situaciones, ya que en muchos casos los vecinos presentan su "reclamo en el ente", pero otro tanto no. Es así que desde la pasada jornada y hasta el día de mañana viernes, se solicita a los vecinos que así lo entiendan concurran a la bancada de Alianza por San José, en el edificio legislativo, entre las 18 y las 20 horas. Paralelamente, Etchegoimberry informó en las últimas horas que la sesión extraordinaria para analizar este asunto, será el próximo martes 6 de febrero. Lo que aún no está definido, si en esa instancia, ya se procurará la presencia de representantes de OSE o si la sesión servirá para acumular insumos para un posterior encuentro con las jerarquías del Ente. 7 km de tuberías para 2018 Mientras tanto, en una nota firmada por el colega Diego Casco, en el diario Primera Hora, se señala que "fuentes vinculadas a OSE", habrían informado que existe una planificación en el organismo para el recambio de 7000 metros de cañerías, durante el presente año, en la capital josefina. Según el documento y la fuente citada, se maneja una inversión que ronda los 280 mil dólares, sin contar los materiales, tarea que realizaría una empresa tercerizada. De la misma manera se maneja que las zonas en donde se concretará el recambio será en los barrios Roberto Mariano, Parque Rodó y en l zona del Estadio Casto Martínez Laguarda…" Antecedentes Independientemente del tratamiento que pueda dar o dé la Junta Departamental a este tema, como se recordará, no hace mucho tiempo, pero en la presente legislatura, se procuró y coordinó una reunión con autoridades ocales y zonales de OSE, para analizar diferentes temas vinculados al servicio en el departamento, recuerdo que fundamentalmente se trataba de roturas y problemas de saneamiento. Trascendió allí que luego de haberse aceptado por parte de los representantes de OSE la invitación a concurrir, pocas horas antes de la hora prevista de encuentro, mediante una comunicación oficial, se informó a la presidencia que "por disposición de la jerarquía, los representantes de OSE no concurrirían a la reunión con la Junta Departamental. Allí si bien, se entiende que un organismo nacional debe ser controlado por el Parlamento y las Juntas Departamentales no tienen injerencia en el asunto, también es verdad que se trata de un órgano de representación de la ciudadanía, y que independientemente de las formalidades, buena cosa es dar respuestas o procurar al diálogo. Nada de eso ocurrió. Esperemos que en esta nueva oportunidad el organismo vea la situación de una manera diferente, no como un cuestionamiento, sino como un intento de aporte a mejorar la calidad del servicio que se brinda a los ciudadanos, los últimos pero principales destinatarios de la función pública