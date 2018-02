Calandria: "Así es imposible tener el lugar en condiciones…"

Vandalismo en Picada Varela Tras la reunión de Gabinete de ayer, que fue encabezada por el Intendente Interino Pedro Bidegain, dado que el Intendente Falero termina por estas horas su licencia, el Director General de Deporte y Turismo, Miguel Calandria, expresó su malestar por los reiterados hechos de vandalismo que se registran en la Picada Varela. Según el jerarca en los últimos días, en dos oportunidades se ha encontrado la piscina grande del lugar sucia con barro, lo que lógicamente recarga el servicio de limpieza y de rellenado de la misma. Dijo Calandria que es dificil de entender este tipo de situaciones cuando es sabido que son muchísimos los niños que habitualmente disfrutan de ese lugar. Aseguró que estas situaciones se registran en la noche. A la vez informó que se ha constatado rotura de luminarias, y hasta el robo de cables de la iluminación, lo que ya ha sido reparada por parte de Espacio Públicos. De todas maneras Calandria señaló que "Estamos pidiendo públicamente que la gente nos ayude denunciando, porque si no es imposible tener el lugar en condiciones… Hoy reabre la piscina climatizada En otro orden, independientemente a que el director no lo señaló en la rueda de prensa, pocas horas después la Intendencia Josefina remitió un comunicado en el que informa sobre la reapertura de la Piscina ubicada en el Club Fraternidad. Según la información proporcionada: en el día de hoy "reabre sus puertas". Luego de las habituales tareas anuales de mantenimiento, la piscina vuelve a estar abierta al público de lunes a viernes de 09:00 a 22:00 horas, y sábados de 09:00 a 20:00 horas. Para 2018 se estableció que los niños y socios del Club Fraternidad abonarán $42, mientras que los adultos y no socios $82. A su vez, las cuponeras (de 8 entradas por 30 días), tendrán un valor de $269 para niños y socios, mientras que para adultos y no socios $537. Para ingresar se debe presentar carné de piscina vigente, o en su defecto, carné de salud vigente, fotocopia de cédula de identidad y foto carné. En el mes de febrero se debe consultar por disponibilidad horaria de clases de hidrogimnasia y natación para adultos y niños.