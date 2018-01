Autoconvocados mantienen la movilización y "las vigilias" se concretarán desde mañana

Productores josefinos entre el dialogo y la necesidad de mayores respuestas Lógicamente que la reunión entre el Presidente de la República Tabaré Vázquez y las gremiales rurales tuvieron repercusiones en el departamento de San José. Así como señalábamos las miradas a nivel de las organizaciones a nivel nacional (ver página 2), también aunque en el acuerdo de la insuficiencia, hay matices en relación a la ponderación que cada uno hace de las diferentes resultancias del encuentro. El Presidente de la Asociación Rural de San José, Cesar Zunino, expresó a los colegas de Radio 41 que a su entender fue "Totalmente insuficiente por lo que se esperaba (…) creíamos que el Gobierno había llegado a escuchar estas movilizaciones que se hicieron (…) los sectores reclaman una cosa y el presidente propone algo muy insuficiente". También en el seguimiento de la información que realizó Radio 41, Guillermo Berti, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, manifestó "nos quedamos con gusto a poco" asegurando que "no se entendió las necesidades de los productores". Ponderar la apertura al diálogo El Ing. Esteban Arosteguy, consultado sobre los anuncios del Ejecutivo señaló: "recién estamos en las primeras horas del análisis de las propuestas, pero en primera instancia entiendo que ha sido muy bueno que el Presidente de la República, que haya tomado en cuenta a los autoconvocados y a las gremiales para discutir estos temas. Creemos que el sector lechero fue atendido en buena manera, no tanto otros sectores, como la agropecuaria nacional, la agricultura o la ganadería, y en estas primeras horas, podemos decir que esperábamos algunas medidas un poco más generales, que contemple no sólo al sector productivo, el agropecuario sino también a por ejemplo los transportistas que no han sido tomados en cuenta". Consultado sobre si la instalación de la mesa de trabajo puede permitir la adopción de nuevas medidas, señaló: "yo entiendo que la instalación de una mesa de diálogo y de trabajo, será para generar nuevas medidas y también para interiorizarse del sentir que tiene cada uno de los sectores. Creo que ha sido un primer paso que asume el Presidente. Se lograron algunas medidas, principalmente para el sector lechero. Quizás no sean tan importantes o trascendentes, pero se abre una ventana al diálogo y esa es la manera de profundizar en el asunto. Bienvenidas las medidas pero insuficientes. Ese es el sentir de los productores, hay varios temas que se presentaron que no estuvieron en la consideración del Ejecutivo, y si bien las medidas van en la línea de lo planteado por los productores, esperemos que esa mesa de diálogo pueda profundizar esas medidas y que sean más generales…". Arosteguy entiende que algunas declaraciones de las últimas horas, "son un poco drásticas, seguramente haya que abonar el camino del diálogo, que en definitiva es el camino del medio, hay que ponderar la voluntad de diálogo y todos los que estamos vinculados tenemos que mantener, voluntad de diálogo, para que eso genere las acciones que esperamos…" Menos que gusto a poco El productor y Edil Nacionalista Reinaldo Díaz, al ser consultado sobre su visión en relación a los anuncios realizados por el Presidente señaló que: "Las medidas no representan el nivel de interés que mostró el Presidente al comenzar la reunión. Después de haberse generado todo un movimiento que sin dudas excede el ámbito rural, y los reclamos del agro, francamente me queda menos que gusto a poco". A la vez aseguró: "creo que está muy claro que las medidas que hay que tomar son medidas de fondo, estructurales. Deben ser medidas que ataquen el déficit fiscal existente, y que no pasan por recortes en áreas sociales, ni nada de eso. Creo que entre otras cosas lo que hay que hacer es ajustar la plantilla del Estado, los cargos de confianza que existen y achicar… eso también va para las Intendencias… no sólo se le pide al Gobierno Central, sino que debería ser una política que se instaure a nivel de todos los Gobiernos…". En relación justamente a las medidas que podría tomar el Gobierno Departamental, señaló: "yo creo que el Ejecutivo josefino tiene claro que es lo que puede hacer y lo que no. Creo que también tiene la inteligencia suficiente para analizar que la situación a nivel nacional es preocupante y a nivel departamental, no es menos preocupante, así que yo esperaría alguna medida también…" Las vigilias se mantienen Independientemente de la reunión mantenida, como ya se había anunciado por parte de los productores autoconvocados, se mantiene la medida de realizar "vigilias" en diferentes puntos del país, en las rutas nacionales, desde mañana 31 hasta el 1ro de febrero. Ayer se dieron a conocer los más de 200 puntos en donde se concretarán las concentraciones, y ser perjuicio a que en estas horas puedan concretarse más, son ocho los puntos designados en nuestro departamento. Tras la reunión del pasado viernes, cuando los autoconvocados entregaron al Presidente Vázquez la proclama de Durazno, se acordó que "no se realizarán críticas al Gobierno mientras se desarrolla la negociación, pero que se mantiene la movilización "ya no a la espera de señales, sino de respuestas…".