Directiva de ADEOM intentará nuevamente un acuerdo, apelando a un mediador "neutral"

En la jornada de ayer se reunió nuevamente la Directiva de ADEOM, y allí se analizaron diferentes temas, entre otros la fijación de una Asamblea para el próximo viernes. Luego del Encuentro, el actual (y todavía) Presidente de Adeom, Hugo Martínez explicó que: "el primer tema que tratamos fue la fijación de la Asamblea para el próximo día viernes, dado que hoy (por ayer) el Contador nos comunicó que tenía prácticamente pronto el balance. Nosotros ya habíamos anunciado que apenas se nos entregara el balance, llamaríamos a una Asamblea para informar a los socios…También estuvimos analizando la situación surgida tras las elecciones, y resolvimos que vamos a hacer un último intento de acercar a las partes, por el bien de ADEOM, de la comisión pero fundamentalmente de todos los socios, para que esto se pueda resolver de la mejor manera. Todos somos consiente lo que ha ocurrido a nivel de las redes sociales, y a nivel de los medios de prensa, pero fundamentalmente entendemos que esto no le hace bien a nadie, ni a la comisión, ni al gremio ni a los socios. Vamos a tratar de hacer un último intento de acercar las tres partes y ver si ya en la misma asamblea del viernes podemos informar sobre la solución…" Si bien reconoció que la convocatoria a Asamblea es para analizar el balance, también aseguró que si es posible llegar a un acuerdo entre las tres partes, vamos a aprovechar para informar a la Asamblea y si se pudiera resolver el asunto para continuar trabajando. La estrategia para lograr ese encuentro, es apelar a "alguien neutro", que participe de ese encuentro entre las listas. Martínez aseguró que todavía no está designada esa persona que oficiaría de mediador, pero sí se resolvió que "debe ser alguien que esté fuera del gremio, del ámbito político y a quien se le pueda presentar todo lo actuado por la comisión en este tema, también los caminos que han seguido las listas, y en base a eso lograr un acuerdo…". Aseguró que esa persona debe tener además el visto bueno de las listas para poder "tirar todos los elementos sobre la mesa y así llegar a un acuerdo…". Martínez prefirió no aventurar escenarios, pero dijo sí, que entiende que ese es el camino posible para poder destrabar esta situación y que el gremio pueda trabajar en temas que son muy importantes para los funcionarios.