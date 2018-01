Vázquez anunció medidas y gremiales las entienden insuficientes

Se reunieron ayer en Suárez y Reyes La semana anterior cando se confirmaba la reunión que mantendrían ayer las gremiales rurales, señalábamos que la "expectativa era relativa" en los dos extremos del diálogo. El documento de "los autoconvocados", había sido entregado "en mano" al Presidente de la República, y restaba aguardar ese nuevo encuentro. Pocas horas después de la reunión, la página de Presidencia de la República informaba sobre el resultado del encuentro y las medidas anunciadas desde el Poder Ejecutivo. Las medidas anunciadas El portal oficial del Gobierno Uruguayo señaló:

"La rebaja de precio del gasoil, que puede llegar a 18,3 % para los productores lecheros, arroceros y horticultores, merma en tarifas de energía eléctrica de modo diferenciado por escala de establecimiento arrocero y la constitución del Fondo de Garantía Lechera son las principales medidas anunciadas por el presidente Tabaré Vázquez en apoyo del sector agropecuario, tras la reunión de este lunes 29 con las gremiales del sector.

"Se entiende oportuno generar medidas de aplicación inmediata para atender algunas de las dificultades que afronta el sector agropecuario", específicamente para productores arroceros, lecheros y de flores, hortalizas y frutas, dijo el presidente Vázquez, tras recibir a representantes de la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, Cooperativas Agrarias Federadas, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación Nacional de Productores de Leche y la Asociación de Cultivadores de Arroz. Vázquez estuvo acompañado por la vicepresidenta, Lucía Topolansky, los ministros Enzo Benech, de Ganadería, Agricultura y Pesca, Danilo Astori, de Economía y Finanzas, y Carolina Cosse, de Industria, Energía y Minería, el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, y la presidenta del Instituto Nacional de Colonización, Jacqueline Gómez. Entre las principales medidas adoptadas, se cuenta, para los sectores arrocero, lechero y horticultor, una rebaja, a partir del 1.° de marzo y por un año, del costo efectivo del gasoil a través de la devolución total del impuesto al valor agregado (IVA) para todos quienes no tributen el impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE). La devolución se instrumentará en efectivo y no implica que los productores incurran en costo alguno. Se estima que esa rebaja del precio del gasoil incluirá al 90 % de los productores, equivalente a unos 5.500. Esta medida implica para los beneficiarios una rebaja efectiva de 18,3 % en el precio del gasoil. El Ministerio de Ganadería coordinará con la Dirección General Impositiva (DGI) para determinar el universo de beneficiados Para el sector lácteo se constituyó el Fondo de Garantía Lechero, por 36 millones de dólares, que permite reperfilar las deudas de 2.800 productores, la extensión de la rebaja de la tarifa eléctrica en 15 % entre enero y marzo, que beneficia a 3.600, medida que ya fue implementada en el segundo semestre de 2017. También, la congelación de los arrendamientos para los productores familiares lecheros en tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC), que favorecerá a 1.050 establecimientos. En tanto, para los arroceros se dispuso una rebaja del 15 % en las tarifas de los servicios eléctricos para productores regantes (uso de riego), que redundará en un beneficio para 350 casos. También para la industria y el mismo porcentaje, con la condición de que esa merma sea trasladada a la reducción de costos para los productores. La resolución es por un período de tres meses. Proyecto de ley Para instrumentar estas decisiones tenemos que elaborar un proyecto de ley, que será enviado al Parlamento este mismo lunes 29, se indica en el documento. El procedimiento se apoya en la plataforma de factura electrónica, lo cual permite que estas devoluciones estén focalizadas específicamente en el universo de productores que es objeto del beneficio, reseñó Vázquez, en rueda de prensa, tras la reunión. "La venta de gasoil realizada por parte de estaciones de servicio y distribuidores deberán documentarse en facturas, en las que el único producto debe ser gasoil", explicó. "La factura deberá tener el número de registro único tributario (RUT) del contribuyente productor beneficiado", añadió. "Los vendedores documentarán estas operaciones en comprobantes fiscales electrónicos, pero, transitoriamente, se permitirá a vendedores que no sean emisores electrónicos a detallar las tarifas a través del formulario informativo denominado '2181', pero se establecerá un plazo a partir del cual estas ventas solo podrán documentarse a través de comprobantes fiscales electrónicos", detalló. Reacciones Por su parte los representantes de las gremiales, consultados por los medios capitalinos, expresaban con diferentes niveles de crítica las sensaciones que los anuncios generaron.

Guillermo Fanchi, uno de los productores "autoconvocados", dijo que "no se entendió nada por parte del presidente Vázquez" y que los que hizo "son anuncios mínimos para algunos sectores". Los anuncios del gobierno comprenden a pequeños y medianos productores de los sectores lácteo, arrocero y hortifructícola. "No es lo que queremos, que son medidas concretas para todos los sectores productivos y comerciales. Y eso está claro en la proclama", dijo Franchi a la prensa, en referencia al documento que el viernes pasado le entregaron al presidente cuando los recibió en Torre Ejecutiva, "No logran comprender la problemática que le planteamos", dijo. Y agregó que en la mesa de trabajo van a "tratar de insistir con nuestros reclamos que están en la proclama. Y no son utopías, son factibles de lograr con muy poco esfuerzo del gobierno". Por su parte, tras la reunión, el presidente de la Federación Rural, Jorge Riani, declaró que "los anuncios del presidente Vázquez tienen gusto a muy poco". "Salimos desilusionados, esperábamos más", añadió. En un mismo sentido, Gerardo García Pintos, representante de la Asociación Rural del Uruguay, consideró que los anuncios son "insuficientes, sectoriales y parciales".