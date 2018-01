Con Rodolfo «Fito» Lacava Rossana San Martín Cruxên En el «Desfile Inaugural del Carnaval 2018» del pasado jueves 25 de enero, Rodolfo «Fito» Lacava obtuvo la mención a Mejor Director de Murga con «La Margarita». Sus dones artísticos van más allá. Lo demuestran su libro, canción y obra para niños la jirafa «Sofía», su reciente disco «La más vieja medicina»... Anda, tropieza, sigue como en su canción «El corredor» con sus suspiros de sol. Siempre destaca el rol de su familia en todos sus logros, pues fue cuna de murguistas forjadas por su también polifacético padre Carlos «Pedalito» Lacava y por su madre Sarita, sus hermanos Raúl y Roberto. Ahora, sus hijas Agustina y Paula... El tema «A Raúl» cantado por la aterciopelada voz de Malena Muyala, conmueve en forma inexorable, con un final cual caricia. Un homenaje impar a ese artista nato que fue Raúl Lacava (1961-1997)a quien Fito tanto quiso y admiró. Difícil optar por otros temas, porque es un disco de gran calidad en letras, arreglos, voces, que amalgaman a entrañables amigos y compañeros de viaje… Tiene el «bonus track» de la canción «Sofía». Hay que escucharlo. «El trapecista» está en Youtube. Carnavales que son amores _ Te otorgaron el premio a Mejor Director en el Desfile Inaugural de Carnaval.

_ Es un mimo al alma. Por suerte he tenido muchas nominaciones. Van 14 en sendos desfiles de carnaval. El año pasado también la obtuve con «La Margarita». En Montevideo, logré 6 premios como Mejor Director Escénico en el Concurso, y por «Figura Máxima del Carnaval» en el 2000.

Participé por primera vez en el desfile por 18 de Julio en Montevideo en el año 1990, con la murga «La Salsa Picante». Después desfilé en distintas oportunidades con «Los Rebeldes», con «Araca la cana» y con «La Margarita».

Desde el 2004 al 2016 no salí en el carnaval de Montevideo. Estuve integrando el Jurado del Carnaval en Montevideo durante tres años: 2013, 2014 y 2015. También participé en jurados de Flores, Mercedes, Tacuarembó y otros lugares del interior.

Lo más lindo del carnaval es que te conozcan sin la cara pintada, que te llamen por el sobrenombre.

_ Todos te llamamos «FITO»…

_ Me encanta disfrutar con mis hijas en los tablados. Agustina tiene 19 años y Paula, 15. Desfilaron conmigo y fueron las impulsoras del libro «Sofía» que fue lo más lindo que me pasó en mi vida artística. Dulce insistencia de sus hijas Agustina y Paula que sigue andando _ Sería bueno que recordaras cómo apareció esa jirafa que no cesa.

_Agustina y Paula me pedían que todos los días antes de dormir les contase un cuento con animales. Yo los inventaba y se los contaba. Les pedía puntajes del 1 al 10. Nunca logré un 10, hasta que les hice el cuento de la jirafa, con el que me lo dieron y surgió el nombre del cuento. Lo tuve que repetir varias veces. A partir de esas reiteraciones se fueron creando nuevos personajes e imágenes.

_ Mauricio Marra hizo para ese libro unas maravillosas ilustraciones, como ha hecho con otros libros. Te pedí permiso para leer «Sofía» a niños de la Escuela N° 45 «José Pedro Varela» de San José, cuando aún no se había editado.Compartí con ellos algunos de los originales de las ilustraciones que me prestó Mauricio. A los niños les gustó muchísimo el cuento, las ilustraciones y un niño cantó parte de la canción de la jirafa que se incluyó en la primera edición del libro.

_ Vamos por la 4ª edición y en todas están las ilustraciones de Mauricio.

_ Los niños quedaron muy impactados por el aspecto plástico del libro. Logra lo que deben tener los libros ilustrados: la imagen tiene valor «per se», además de complementar el relato.

_¡Me acuerdo! ¡Estuvo bueno que los niños de la Escuela N° 45 accedieran a todo eso! ¡Mauricio tiene una gran sensibilidad! «Sofía» es un trabajo colectivo, en el que me acompaño mucha gente talentosa.(**) El trabajo en equipo es cardinal y eso se percibe también en lo que ocurre en el cuento de la jirafa Sofía.

_ «Sofía» obtuvo el Premio Nacional de Literatura.

_ Fue en diciembre de 2017. Ahora «Sofía» será reeditado por «Random Penguin House», porque está agotado. Firmo el contrato la semana que viene. Estoy muy contento porque así se abren nuevos caminos.

_¿La reedición trae la canción de la jirafa?

_ No. Solo la historia. La primera edición de 500 ejemplares fue con el disco, la segunda edición fue sin el disco en Sydney (Australia), la tercera se hizo acá y se agotó. Esas tres ediciones fueron hechas en forma independiente por mí, con «Imprenta La Canasta srl», San José. La 1º, en octubre de 2015. El telón se abrirá para «Sofía» _Ahora «Sofía» va al teatro…

_ Se presentó la propuesta en los Fondos Concursables del MEC y también salió, por lo que la obra de teatro para niños se haría en las vacaciones de julio en el Espacio Cultural Ignacio Espino (ECIE).

_» Intermedios Producciones» tendrá a su cargo la puesta en escena… Hablaste con Julio Persa, responsable de «Intermedios…», quien ha dirigido premiadas obras teatrales y es docente del ECIE.

_ Es probable que la obra inicie sus ensayos en marzo, para que pueda ser estrenada en las vacaciones de julio acá en San José.

_Regresemos al carnaval…

_ El martes 6 de febrero estaremos con «La Margarita» en el Teatro de Verano de Montevideo. Estamos en los tablados y el espectáculo está gustando. El objetivo es pasar a «La Liguilla». Quiero destacar que hay 20 murgas y solo pasa el 50% de las murgas. En las otras categorías pasa el 80 o 90 %. Me parece que no es justo. Aun más si tenemos en cuenta que la murga es la categoría más importante en cantidad y calidad de espectáculo. Creo que eso debe reverse.

_ Hay varias muy buenas y solo ganan por pocos puntos de diferencia. ¿Quiénes son los letristas de «La Margarita?

_Muchos… Fredy González, Jorge Velázquez, Ignacio (Nacho) Alcuri. De San José, Jorge Soria que escribió un cuplé y aportó ideas. «La Margarita en observación» _¿Cómo se llama el espectáculo?

_ «La Margarita en observación». Observamos y nos sentimos observados. Está todo el tema de las redes sociales de Internet, las cámaras de seguridad que nos rodean. Observamos los hechos más importantes del año y hacemos una «auto-observación». Nos miramos al espejo y vemos cómo actuamos ante la cruda realidad. Nos analizamos como murguistas, terminando con una autoevaluación. También criticamos a esos cincuentones que se creen adolescentes, a quienes vemos en las playas con «sungas» y lentes de sol, que no miran a las veteranas, sino a las gurisas, sabiendo que cualquiera de ellas puede tener la edad de sus hijas.

_¡Muy bueno! (risas). Este año no fuiste letrista. Eres director y responsable de la puesta en escena… «La más vieja medicina»: reflejos de vidas _ Sí. He estado muy dedicado al disco que ya se editó: «La más vieja medicina». Está en venta en el «Velódromo», en el «Géant», en el Teatro de Verano… Me llevó tres años de laburo. La banda que siempre me apoya fue vital, integrada por los talentosos músicos Javier «Carancho»González, Marcel Plada y Fernando Navia. Gracias a ellos también como personas, pude hacer este sueño realidad. Tuve el apoyo del FONAM en 2015 y por eso tuvimos que laburar mucho para concretarlo. Pedí prórrogas, porque tendría que haber salido en el año 2016.

En el disco participan también otros músicos e intérpretes invitados. Entre otros: Malena Muyala, Raúl Castro, Fernando Ulivi, Daniel Drexler…

_ Muy bueno el diseño de tapa, contratapa e interiores.

_ Arte y diseño estuvo a cargo de Juan Carlos Barreto.

_¿Por qué elegiste ese nombre para tu disco?

_»La más vieja medicina» es una vieja presentación de la murga»Los Rebeldes» que pegó muy fuerte. Ese tema es de Fernando Ulivi. La mayoría de los temas del disco son míos a excepción de ese, «Mi ciudad»(de Fernando Navia y Javier González), y «Mi último carnaval» [vigorosa zamba de Jorge Soria]«.Una chispa» es mía y de Ernesto Salvo.

_¿Qué quisiste mostrar en esos temas y en qué género musical estarían?

_ Me parece que hay una búsqueda de identidad. Por otro lado, no quise que fuera todo murga-canción. «A Raúl» es una balada dedicada a mi hermano, que comparto con Malena Muyala. La parte musical de ese tema fue uno de los momentos más bellos que me tocó vivir. Hay una zamba. También un rock and roll [«Antes y después»], que estoy con Leo Carlini, cantante de «Pecho e´ fierro» . Es un disco de música ciudadana.

Solo tiene dos temas de murga-canción: «La mejor medicina», y «El trapecista» que hacemos con Alejandro Balbis. «El trapecista» está sonando mucho en M24 (97.9 FM Montevideo).

Voy a presentar el disco en San José en junio, en el Teatro Macció. Espero que estén junto a mí varios de los músicos que participaron en él. (*) Premio otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura, en la categoría «Ópera Prima», en el rubro «Literatura Infantil Juvenil».

(**) En esa primera edición cantaron los integrantes del «Coro de Niños del Gobierno Departamental de San José», dirigidos por la Prof. Carmen Corrales, con el acompañamiento al piano de la Prof. Rosario Alpuy.