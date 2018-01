Presidente Vázquez convocó a las gremiales

1500 personas de San José se movilizaron en Durazno El agro nacional se movilizó hacia Durazno en reclamo de medidas en favor del sector productivo y el país todo. El Presidente Tabaré Vázquez llamó a las gremiales para el lunes. Un contingente de unas mil quinientas personas partió desde San José para sumarse a la multitudinaria caravana que copó la ciudad de Durazno.

Productores, empresarios, comerciantes y vecinos en general se dieron cita en la Sociedad Rural de Durazno en Santa Bernardina para exigir cambios al gobierno que permita mejorar la rentabilidad y competitividad del sector productivo nacional.

A pesar del intenso calor e incluso de algunas precipitaciones, una multitud acompañó el acto donde se plantearon reclamos y propuestas que fueron elaboradas por representantes de todos los departamentos días atrás.

Con un par de horas de retraso en relación a la hora fijada para la lectura de la proclama, debido al atasco que realmente se dio sobre ruta 5 que hizo demorar la llegada de delegaciones, el comunicador rural Jorge Landi fue quien se encargó de dar a conocer los puntos marcados en el documento.

Achicar el peso del estado, tanto del gobierno nacional como las Intendencias, como otras medidas fueron dadas a conocer. Los puntos contenidos en la proclama fueron los siguientes:

1) Reducir el tamaño del estado y bajar el déficit fiscal. Esta medida incluye suspender el ingreso de funcionarios públicos durante tres años o hasta alcanzar el equilibrio de las cuentas con excepción de la Salud, Educación y Seguridad; rever los cargos de asesores y secretarios personales; aprobar rápidamente una norma que establezca que los legisladores deban rendir viáticos y devolver el sobrante; suspender partidas partidas a prensa, celular y gastos de representación; eliminar campañas publicitarias de organismos públicos y entes autónomos; recortar la flota de vehículos a la mitad y reducir los gastos de alquiler de despachos y oficinas de organismos públicos. También pidieron el rediseño de las políticas sociales para conseguir "más eficiencia".

2) Aprobar una ley fiscal que obligue a no gastar más de lo que se ingresa para cualquier partido que gobierne.

3) Bajar el costo de los combustibles manteniendo a paridad de importación. "Que las ineficiencias las pague quien las tenga que pagar".

4) Bajar 15% la tarifa eléctrica.

5) Trabajar sobre el reperfilamiento de las deudas, que den nuevos mecanismos para poder pagar. En particular, se refirieron a la situación de los pequeños colonos. "Que ni un productor más se vaya del campo".

6) Salir del atraso cambiario. En este punto dijeron que los responsables de establecer el porcentaje son los técnicos.

7) El último pedido fue a todos los partidos políticos de cara a las próximas elecciones: "Les exigimos a todos que presenten propuestas claras y concretas de desarrollo del país, no más eslóganes bonitos desarrollados por una empresa publicitaria".

Sin dudas una demostración impactante la llevada adelante por parte del agro nacional, apoyado de otras organizaciones productivas, comerciales y de la sociedad en general. Los autoconvocados harán llegar el documento mañana viernes al Ejecutivo, al tiempo que harán una vigilia el 31 de enero y 1 de febrero a la espera de una respuesta luego del Consejo de Ministros a realizarse esos días en Anchorena.Vázquez convoca a las gremiales Como reacción a lo que fue el reclamo de la agropecuaria nacional, en la jornada del miércoles se conoció que el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez llamó a las gremiales para reunirse el próximo lunes. Desde presidencia se convocó a la Asociación Rural del Uruguay, a las Cooperativas Agrarias Federadas, a la Comisión Nacional de Fomento Rural, a la Asociación de Cultivadores de Arroz y a la Asociación Nacional de Productores de Leche a poner en marcha la creación de la mesa de trabajo planteada por el Gobierno nacional el 15 de enero. El llamado será concretado el lunes 29 de enero. El Dr. Tabaré Vázquez dejó fuera a la Federación Rural, que desistió de participar del primer llamado. Según surge de la misiva publciada en el portal de Presidencia de la República, en la pasada reunión se le había solicitado que el encuentro se conretara luego de la movilización en Durazno. En ese contexto es que pocas horas después de registrarse la multitudinaria movilización en el centro del País, el Presidente Vázque concreta el llamado a reunión para el próximo lunes en Suárez y Reyes.