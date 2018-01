Continúan los problemas de abastecimiento de agua en la zona norte de la ciudad

Parecía que estaba solucionado, pero una nueva rotura en la zona de Ruta 3 y Dela Hanty se registró en la mañana de ayer, que demandó que se retomaran las tareas por parte del personal de OSE, incluso trascendió que trabajadores de Montevideo se sumaran a las tareas que se venían realizando en la zona. El comunicado de OSE, tan escueto como los anteriores se limitaba a informar que los barrios afectados eran Parque Rodó, Cap. Manuel Artigas, Las Palmas, Picada de las Tunas, Prado Maragato y Rincón de Nazareth. De la misma manera se informaba que era esperable que los trabajos terminaran en la noche de ayer, y que esta situación, podía generar episodios puntuales de turbiedad en el agua. Independientemente de la cantidad de días que hace que los vecinos de esa zona de la ciudad están sin el servicio de OSE, la situación generaba además mayor malestar por las faltas de respuestas institucionales a la situación. En la tarde de ayer, nuestro colega Jorge Gutiérrez Pérez, en su programa "Sobremesa" de Radio 41, logró dialogar (por primera vez desde que surgió la problemática) con un representante del Ente. Gutiérrez además posteó en su cuenta de Facebook, algunos de los detalles de esa entrevista, con el Ing. Alejandro Amondarain, Sub Gerente Comercial Operativo de la Región Litoral Sur de OSE, que compartimos textualmente, en donde el referido jerarca señaló que: "…se rompió una de las dos tuberías de impulsión que conecta la usina con el resto de la ciudad. La rotura fue justo debajo de la Ruta 3. Se trabajó en el lugar y se hizo otra conexión con "tunelera" porque no se puede romper la ruta. Se han implementado soluciones con el objetivo de afectar a la población lo menos posible, pero ha ido fallando y esto ha ocasionado interrupciones demasiado largas y poca presión en otras zonas". Admitió que "los trabajos realizados no han dado el resultado que se esperaba y ahora se está trabajando en una solución definitiva, sustituyendo un total de 60 metros de caño de polietileno, conectándolo a distancia de la rotura antes mencionada, para apartarse de la ruta 3, haciendo los empalmes a unos 30 metros de cada lado de la ruta". El Ingeniero Amondarain, quien dijo que se están viendo afectadas unas 2.000 conexiones, aseguró que en la noche de este miércoles queda gran parte de la solución, pudiendo abastecer de agua a los afectados, aunque aclaró que será con "poca presión". Al tiempo que manifestó que se ha demorado más de la cuenta, reconoció que se trataba de darle una solución a la gente de manera más rápida y aclaró que se demora un poco más porque se está buscando una solución definitiva. Los trabajos continúan mañana (por hoy) del lado norte de la ruta, para conectar y habilitar la tubería que se rompió, que está debajo de la ruta. Según el funcionario, mañana (hoy) el suministro de agua volvería a la normalidad.