Gobierno anuncia mejora en el fideicomiso lechero

Lo adelantó el Ministro Benech El MGAP, analizó junto al Ministerio de Economía y Finanzas mejorar las condiciones del fondo destinado a los lácteos. Desde que se envió al parlamento el Proyecto de Ley que daba forma al Fondo de Garantía para el sector lechero, han existido contactos a todo nivel, donde los productores han propuesto cambios al texto original, por entender que no contempla a todos los productores endeudados. En tal sentido las gremiales lecheras, con activa participación de representantes de nuestro departamento, elaboraron un documento que incluye modificaciones e iniciativas tendientes a abarcar a todos los tamberos con problemas. El propio martes 23, cuando el agro estaba movilizado en Durazno, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Enzo Benech anunció que alguna de esas propuestas fueron aceptadas por parte del Ejecutivo, sobre todo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministro Ing. Enzo Benech adelantó que el fondo se aumentará de U$S 30 a U$S 36 millones, aunque el dinero saldrá del $1,30 de la leche tarifada, sin tocar las demás 'por decisión política' sostuvo el secretario de estado.

La nueva redacción del proyecto con alguna de las sugerencias planteadas por los productores es presentada hoy en la Comisión de Ganadería del parlamento que levanta su receso.