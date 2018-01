Hoy será la reunión de Directores Escrito por -- Concurso Nacional de Murgas y Humoristas: San José 2018 Si bien el Concurso Nacional de Murgas y Humoristas, experimentará este año "un recorte" en la cantidad de días, cuyo impacto seguramente deberá ser evaluado por parte de la comisión organizadora, no es esperable que ese "recorte2 pueda darse en el nivel de los conjuntos que llegan a participar. Aquellos que ya tienen "trillo" en el Carnaval josefino y que consiguieron los puntos necesarios en la edición anterior, generalmente no "bajan" su nivel de un año a otro. A la vez, que se mantengan números de inscripción para las pruebas de admisión que rondan los 40 conjuntos, hacen que la tarea "de pasar el cernidor sea difícil" para quienes toman esa prueba, pero aseguran que el nivel artístico de los conjuntos que llegan al escenario Hugo "Facha" Ruiz, estén a la altura de los acontecimientos. Por todo esto, y aunque se escuchan voces (muchas de ellas con alto conocimiento del certamen) aportando opciones para mejorar el brillo del Concurso Nacional, si una cosa es segura es que la calidad artística de los participantes está plenamente asegurada. A todo esto, se anuncia que será hoy a las 20:30 la Reunión de Directores. Un mojón importante en cada año, ya que allí se informan y definen diferentes aspectos del Concurso. A la vez que se genera toda la información para su desarrollo, que en este caso comenzará el 5 de febrero. 8 departamentos representados Al encuentro llegarán representantes de los 22 conjuntos participantes con los que estarán representados ocho departamentos del Interior del País. Paysandú tendrá un representante por categoría, los Humoristas "Sinvergüenzas" y la reconocida murga "Jardín del Pueblo". El Departamento de Soriano será representado en Humoristas por los Mercedarios "Pantarrey" y las Murga "Sale con Fritas" y "La Timbera", así como también del departamento de Soriano pero de la ciudad de Dolores llegará "La Doloreña". De colonia llegará otra murga que está siempre, "Nunca Más". El Departamento de Florida será representado por la Murga "Trascartón" que el año pasado obtuvo los puntos necesarios para ganarse un lugar en el concurso 2018. El Departamento de Canelones tendrá dos conjuntos en la Categoría de Murgas, "La del Estribo" de Solymar y "De Querusa la Merluza" de la Paz. Por Río Negro, se presentará la Murga "Con Flor Quiero" de Fray Bentos. Una vez más Maldonado es el departamento que tiene mayor cantidad de representantes. Actuarán las murgas de San Carlos "Los Fantasmas se Divierten", "Martes 13" "La Requerida", todas llegan con su puntaje en 2017 y se suma de esa localidad la murga "Se Va la Combi". También estará Murga "La Osa Rafaela" de Punta del Este, y de la capital Fernandina la "Eterna Quimera". Un capítulo especial para la representación josefina, ya que la Categoría Humoristas tendrá a tres representantes, "The Locos", "Errantes" y D`Taquito" y en la categoría Murgas luego de un tiempo sin representación maragata participarán las murgas "De Frente Mano" y "Pimienta y Sal".

Publicidad Google