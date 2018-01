Reactivan acciones por la vieja casona de la Escuela de Bella Vista

Habrán contactos con el edil García Por estos días los vecinos vuelven a hacer contacto con él edil Pablo Garcia para saber en qué está el pedido de informe sobre el edificio y predio de la ex escuela 4 de Bella Vista.

Señalan que, "es una Vergüenza se tenga esté lugar así de abandonado ,tanta falta qué le hace a la zona y organizaciones como por ejemplo la Red de Agroecologia .

Datos extraoficiales dicen que este lugar es de Primaria y está en comodato hasta el 2020 ,si es así estamos en el horno se ve qué nadie le dio mas uso ,no se le dio más importancia ,se le dejó en él abandonó…

Claro era mejor hace 10 años hacer una escuela de esos planes e ideas de no saber en qué o cómo gastar plata qué arreglar está edificación segura y de material .

La escuela de materiales prefabricados dónde hoy día funciona cruzando la ruta le falta mantenimiento y muchas cosas que ya se reclamaron por las vías qué corresponden pero no se ha tenido noticias y hay muchas notas enviadas ..."señalan los vecinos por las redes sociales.