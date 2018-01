Desde San José esperan una 'jornada histórica' para el país Escrito por -- Marcha hacia Durazno Con cada hora que pasa crece la expectativa por lo que se asegura será la marcha más importante en reclamo de medidas para la sociedad en su conjunto. Estimaciones de veinte, treinta y hasta cincuenta mil personas, se manejan para lo que será la marcha que desde el agro se ha organizado desde todo el país hacia Durazno.

Cada hora que pasa se conocen más adhesiones a la causa desde los más diferentes sectores de la sociedad, lo que hace que se esté pensando en una participación multitudinaria en el centro del país, donde se leerá una proclama que se ha estado elaborando con las propuestas que cada departamento elaboró para la oportunidad, y que ya no solo representa el sentir del Uruguay agropecuario.

Transportistas, empresarios, comerciantes, vecinos en general han ido expresando de una forma u otra su respaldo, adhesión y convocatoria para esta movilización que pretende hacer ver a las autoridades de turno, la necesidad de medidas de fondo que favorezcan el crecimiento social, de la competitividad de los sectores productivos del país, con una consiguiente caída en los costos.

En San José se está trabajando desde diferentes gremiales y grupos de productores en la organización de la caravana que identifique al departamento en la movilización. Como se ha manejado la intención es que haya una concentración masiva en el Parque Rodó, para desde allí partir en caravana rumbo a Durazno, recibiendo el aporte de quienes se vayan sumando a lo largo de la ruta 3, e incluso con la posibilidad de alcanzar en Trinidad a quienes vayan saliendo desde Flores.

Desde distintos puntos del departamento se ha estado trabajando en la logística para poder participar de la marcha, ya sea en vehículos particulares como en unidades de transporte que van a ir saliendo desde las ciudades, levantando a todos quienes deseen participar.

Grupos han estado organizando salidas desde Libertad en caravana, también desde Puntas de Valdéz y la zona de Kiyú, para sumarse seguramente al grupo que ha estado trabajando en la zona de Rafael Perazza y su zona de influencia a la altura de la radial, para todos marchar hacia San José de Mayo, con dirección al Parque Rodó.

Si bien la organización primera y la iniciativa es de parte de los productores autoconvocados, después de la reunión infructuosa con el Presidente Tabaré Vázquez una vez conocida la movilización, las gremiales han ido sumándose con su adhesión y convocatoria a la marcha, trabajando activamente en todo lo relacionado con la presencia en Durazno.

Para este martes se está sugiriendo por parte de los productores y quienes han tomado la posta de ir trabajando en la organización, de estar lo más temprano posible en el Parque, tratando de ser lo más puntuales, teniendo en cuenta que se espera una aglomeración importante de vehículos en la ruta, como también en la propia ciudad de Trinidad con la propia delegación de Flores.

También se recomienda ir preparados porque serán varias horas las que se estará a la intemperie, en una jornada en la que se espera mucho calor, más la propia concentración de público, donde la hidratación será fundamental para pasar el rato en esas condiciones. Durazno espera… Por su parte, el Intendente de Durazno Carmelo Vidalín, en contacto con el programa Sobremesa de Radio 41, indicó que se viene trabajando intensamente para tener todo pronto en su departamento para recibir al contingente de productores y gente en general que va a llegar a la Sociedad Rural de Durazno. En ese sentido sostuvo que ha estado trabajando en coordinación con el Comité Departamental de Emergencias y él personalmente con el titular de la Sociedad Rural de Durazno.

Vidalín dijo además, que hay que escuchar lo que el agro proponga porque como gobierno que es, en este caso departamental, hay que tomar medidas. Vidalín manejó que aunque no es de su partido, él es parte de este gobierno nacional.

Para la jornada han coordinado acciones con el Ministerio del Interior todo lo relacionado al aspecto vehicular y ordenamiento del tránsito que se verá sensiblemente afectado por la llegada de la gran cantidad de vehículos que arribarán desde varios puntos del país. Empresarios y comerciantes Como es público, han sido varios los centros comerciales del Interior del País que se han sumado a esta movilización. Una de ellas, el Centro Comercial e Industrial de San José. Días atrás, su comisión directiva emitió un comunicado adhiriendo a la movilización, reiterando que una realidad similar viven los comerciantes del departamento en relación a los costos fijos que deben enfrentar periódicamente. Los incrementos en las facturas de los servicios públicos, las cargas sociales, hacen, según los empresarios que cada vez sea más complejo cubrir los costos y los márgenes de ganancia se van achicando. En ese sentido, la gremial ha invitado a sus asociados a embanderar con el Pabellón Nacional sus comercios en respaldo al movimiento. De hecho, ya algunos comercios en la jornada de ayer manifestaban su adhesión dando lugar a lo sugerido por la directiva. En otros casos, al menos uno, expresó su malestar por la resolución de la Directiva, sin que esta haya sido analizada en una Asamblea. (Ver recuadro).

Independientemente de la posición que se pueda tener en torno a la justicia o no del reclamo, o a los matices políticos que puedan existir, ciertamente la jornada de hoy será un mojón importante en el relacionamiento entre gobernantes y gobernados.

