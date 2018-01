Hacemos agua…

Bruno Danzov Desde hace más de una semana prácticamente toda la zona norte de la ciudad ha sufrido la falta de agua. Con minúsculas variantes, entre falta de presión, escases total o turbiedad. La importante rotura, de la que incluso dábamos cuenta en la tapa de nuestra anterior edición, "dicen" que quedará solucionado en cuestión de horas. La verdad es que personalmente soy neófito en ingeniería hidráulica, e incluso, cuando se rompe un caño en casa, tenga que recurrir a gente que lo sepa reparar. Con esa aclaración está lejos de mi posibilidad calibrar la rotura y los trabajo que "nos dicen han sido denodado para restablecer el suministro". Trascendió que la empresa que estaba desarrollando esa tarea, ante la complejidad del asunto, decidió irse y que fueron los propios trabajadores de OSE quienes se están haciendo cargo de la situación. Sólo los vecinos que han padecido de esta situación, en épocas en donde el agua, se hace más necesaria, son capaces de calibrar el perjuicio que les ha significado. Lo cierto es que toda esta situación se ha desarrollado ante la falta absoluta de explicaciones oficiales. Desde hace un buen tiempo, las jerarquías locales de OSE están impedidas de "referirse públicamente" a sus trabajos. Recuerdo incluso que tiempo atrás fueron invitados por la propia Junta Departamental, y luego de acceder a esa invitación, las "altas jerarquías de OSE" impidieron esa visita. Está claro, que la gestión no está bien, pero mucho más claro está, que el último objetivo del ente que es dar un servicio de calidad a los ciudadanos está a kilómetros de distancia. A tal punto llegó la desinformación que se destinaron camiones cisterna para entregar agua a los vecinos, y no existió una comunicación oficial al respecto. Sin información, sin explicaciones públicas, se han limitado a escuetos "comunicados de prensa", (generalmente en reacción a pedidos de colegas), en los que "nos dicen" que "debido a una rotura producida en una de las dos tuberías de impulsión que abastecen a la ciudad de San José de Mayo, se está viendo afectado el normal suministro de agua potable en Barrio Prado Maragato. Personal del Organismo se encuentra en el lugar realizando las tareas de reparación para solucionar el inconveniente, previéndose el restablecimiento del servicio en horas de la tarde…". Está claro que, a la falta de agua, que se ha registrado hay que sumarle: falta de inversión, falta de interés y de empatía con la población por parte de las autoridades. Es decir, no tienen claro cuál es el destino de su función…