Rechazo a adhesión del Centro Comercial a la Marcha de hoy

Socio hace 47 años dice que no se consultó a los asociados San José, 21 enero 2018

A LA DIRECTIVA DEL CENTRO COMERCIAL

Y A LOS SOCIOS EN GENERAL

A partir de la prensa, tomo conocimiento de que la Directiva del Centro Comercial de San José se adhiere a las reivindicaciones de propietarios rurales e insta a los comerciantes afiliados a colocar en nuestros comercios el pabellón nacional como símbolo de apoyo a dichas reivindicaciones.

No me pertenece juzgar sus decisiones. A Uds. como Directiva del Centro tampoco. Cada uno individualmente tendrá su opinión, pero ustedes deben representar a los asociados.

Para tomar una decisión tan trascendente se requiere una consulta formal a los asociados. Que yo sepa no la ha habido.

Por tanto rechazo enfáticamente su decisión y muchos socios comparten mi opinión.

Les saluda respetuosamente.

Julio Benedet - Principal de FOTO AGUA VIVA

Socio hace 47 años