Definen temas de la extraordinaria del lunes

Permanente se reunirá mañana La Comisión Permanente de la Junta Departamental, integrada por cinco miembros, tres del Partido Nacional y dos del Frente Amplio, se reunirá en la mañana de este miércoles, para terminar de definir los temas que analizará el Plenario, el próximo lunes 29, cuando se reúna en forma extraordinaria. Según ha trascendido, la sesión no analizaría algunos temas complejos y que requieren debate. El encuentro de los integrantes de la permanente, será a las 10:30 en la sede del legislativo. Ha trascendido que uno de los temas que sí, se procura definir es la conformación e integración de la recientemente aprobada "Comisión Asesora de Equidad y Género". Por el momento no está claro si la misma se integrará con 7 o 9 miembros. Ese debate se bien registrando desde el año pasado, y aunque ya se habría acordado que por el Frente Amplio la integrarían tres integrantes, la situación surge con mayor complejidad en la Interna del Partido Nacional. Alianza ha solicitado dos lugares y en el "Sumate" no se termina de adoptar una posición al respecto. Independientemente de este asunto, algunos otros temas que "no encontraron el rápido trámite que pensaba el oficialismo, como la generada en torno a los terrenos que la ISJ donara al Club Tito Borjas y que se pretende recupere para ser entregado a cooperativas de viviendas, pero que el dinero generado por su venta al MVOTMA se utilice para mejoras en las instalaciones del Club que preside Alexis Bonnahón, no serán puesto a consideración del plenario. Seguramente el asunto se retome una vez levantado el receso el próximo 15 de febrero.