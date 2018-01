Concierto Vocal e Instrumental en el Macció

12ª. Feria del Libro de San José (*) Rossana San Martín Cruxên El 15 de setiembre de 2017, se realizó un programa de Ópera y de Música Académica en el Teatro Macció de San José, con entrada gratuita, en el marco de la 12ª Feria Internacional del Libro de San José. Fue presentado por la Profesora de Canto Lírico Rita Contino y el Maestro Ignacio Pilone. El Maestro Pilone acompañó a varios intérpretes al piano. (**) Participó como invitado especial el afamado tenor Juan Carlos Valls. Una maravilla su postrer agudo en «Recóndita armonía»… Débora de León le otorgó gracia y talento a su lúdica «Aria de la Muñeca». El variado programa y la excelencia se apreció en las distintas arias, duettos, instrumentos y el brillante final de este Concierto Vocal e Instrumental de Alumnos Avanzados de la «Escuela de Música Vicente Ascone» y de la «Escuela Nacional de Arte Lírico» de Montevideo. Conversamos con Pilone, la vigorosa mezzosoprano Anna Pimentel, Contino y Valls al culminar este espectáculo que fue aclamado por el público. Organizó: Juventudes Musicales del Uruguay, Filial San José «Daisy Herbón», en su 30° Aniversario. Apoyaron: Gobierno Departamental de San José. «12ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José.» Teatro Macció. Ignacio Pilone: _ Es la primera vez que vengo al Teatro Macció. He escuchado en Montevideo muchos merecidos elogios sobre este Teatro. Estoy encantado de estar acá, porqu es hermoso, tanto desde el punto de vista de la acústica, como de su estética edilicia. Se pueden hacer muchos espectáculos aquí. ¡Ojalá que podamos volver!

Soy docente en la Escuela Municipal de Música Vicente Ascone y en la Escuela Nacional de Arte Lírico del SODRE (ENAL). Soy profesor de repertorio. Todos los que actuaron son alumnos y alumnas míos. Yo toco el piano y tengo a mi cargo la dirección musical de los espectáculos que se hacen, sobre todo en la ENAL. Todos los años realizamos algún espectáculo de ópera y/o de zarzuela.

_ Anna: La gente se quedó realmente impresionada con tu interpretación y tu dominio escénico.

Anna Pimentel Senda: _ Estudio en la «Escuela de Arte Lírico . Cursé 4° año, me falta dar un examen y también curso 5° año. Son 6 años en total. Me dedico al canto lírico, pero paralelamente, tengo proyectos de música popular. Estoy cantando con Hugo Fattoruso con quien vine ayer y actuamos en este Teatro [14 de setiembre de 2017: «Hugo Fattoruso y Barrio Sur- Full Show»; ver nota del 16- 01 -18 ].

_ Tienes una hermosa voz. Logras también esa presencia escénica imprescindible para el juego teatral que también implica la ópera.

_ En realidad es lo que más me gusta de cantar. La voz no puede estar sola nunca… La ópera es canto y teatro y eso debe expresarse en el escenario.

_ Quedamos gratamente asombrados también con Estefanía Melonio…

Rita Contino: _ Estefanía Melonio cantó el aria de Julieta, de la ópera « Capuletos y Montescos» de Vincenzo Bellini. Es muy conocida como cantante de tangos.

_Esa aria no estaba incluida en el programa.

_ No. Ella vino en lugar del barítono Damián Trinidad, quien iba a cantar «Di Provenza» de la Ópera «La Traviata», y no pudo venir por un problema familiar. Por eso invité a Estefanía a participar.

Estoy realmente muy contenta por cómo hemos sido recibidos aquí. Para los chicos fue muy emocionante y formativo el hecho de poder cantar en el Macció, con tanta excelencia de acústica.

_ Fueron invitados por Juventudes Musicales Filial San José, en el marco de la 12ª. Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro.

_ La formación de los jóvenes es uno de los propósitos fundamentales de Juventudes Musicales del Uruguay.

_ Tú eres docente en las dos escuelas que se presentaron hoy.

_ Tengo a mi cargo la cátedra de Canto en la ENAL y en la «Escuela de Música Vicente Ascone».

Juan Carlos Valls: _ Agradezco la invitación de Juventudes Musicales y de la Maestra Rita Contino por quien tengo un enorme aprecio y muchísima admiración.

_¿Qué actividades realizas?

_ Estoy dando clases particulares de canto en mi casa, en Montevideo. Me voy a Europa en noviembre [de 2017], voy a debutar con «Il Trovatore» y me quedo hasta marzo allá, porque tengo varios compromisos que no quiero detallar para que no «se quemen» (risas). P R O G R A M A W. A. MOZART: Primer movimiento del Concierto en Sol Mayor. Valentina Borgia (flauta).



B. BARTOK: Danzas rumanas. Mateo Carballo (violín). V. BELLINI: Malinconía.Brian Núñez (tenor). V. BELLINI: «Ma rendi pur contento». Florencia Carabelli (soprano). W. A. MOZART: Canzonetta sull’aria de la ópera Las Bodas de Fígaro.Duetto. Verónica Topolanski y Vanina Soldevila.(sopranos).. G. ROSSINI: Una voce poco fa» de la ópera «El Barbero de Sevilla». Anna Pimentel.

( mezzosoprano). J. HOFFENBACH: Aria de la Muñeca, de la ópera «Los Cuentos de Hoffmann». Debora De León (soprano). G. PUCCINI: « Recondita armonía», de la ópera «Tosca». PABLO SOROZÁBAL: «No puede ser» de La Tabernera del Puerto .Tenor Juan Carlos Valls. G. VERDI: BRINDIS de la ópera «La Traviata», de Giuseppe Verdi. Conjunto. (*)La «12ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José-Una feria en-cantada», se realizó del 10 al 17 de setiembre de 2017 .Las múltiples propuestas literarias, musicales, y otras expresiones artísticas simultáneas, no permitieron que en esa semana, publicáramos entrevistas con algunos de sus protagonistas. Siempre en verano cumplimos con algunas de esas deudas.

(**)Rita Contino es docente de las Cátedras de Canto de las Escuelas: «Vicente Ascone» del Departamento de Cultura de La Intendencia de Montevideo (EMVA), y Nacional de Arte Lirico (ENAL), perteneciente a las Escuelas de Formación Artistica del SODRE. Es Directora de Escena. Es una soprano de vasta y reonocida trayectoria.

El Maestro Ignacio Pilone es Profesor de la EMVA y la ENAL en las Cátedras de Dirección Coral. Es Profesor de Repertorio e Interpretación y Director de Orquesta.