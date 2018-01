Comerciantes y empresarios adhieren a la movilización de los productores Escrito por -- Diferentes Centros Comerciales del Interior del país, entre ellos el de San José, se han manifestado a favor de la movilización de los productores, han adherido a la misma y convocan a participar La movilización de los productores rurales, continúa siendo uno de los temas centrales a nivel del país y el departamento. Dese el comienzo y en forma autoconvocada, los primeros pasos de la movilización y el reclamo, generaba dudas también en las asociaciones rurales. Las que en alguna medida participaban en forma lateral o secundaria, y también en algunos casos, debían enfrentar la crítica de los productores, que expresaban su molestia con las propias gremiales. Ese elemento pasó, lógicamente desapercibido luego, cuando la magnitud de la movilización, y las respuestas del Gobierno, generaron una mayor eclosión del asunto. Incluso que, tanto desde sus defensores y detractores se incorporaran temas tangenciales en medio de un debate país, no parece haber logrado sin embargo marginar el tema. Lo cierto es que la movilización ha ido sumando adhesiones en los últimos días, y lo que comenzó siendo una demanda de los productores, con el consiguiente reflejo de ser una lucha entre el campo y la ciudad, ha encontrado sus ecos, en otras instituciones sociales, y también en grupos de la población urbana. Casi que el intento de encontrar la dicotomía es ahora, entre Interior y Montevideo. Algunos, seguramente los menos, entienden que posicionar esa "puja" como tema central "acarrea agua para su molino político", como si todo siempre se tratara en nuestro país de un clásico futbolístico, en donde no nos importa mucho la calidad del debate, sino ganarlo. Ahora bien, en las últimas horas, esos productores "autoconvocados", que recibieron luego el respaldo de las gremiales, han encontrado ahora eco en "los comerciantes del interior del país". Varios de los Centros Comerciales del Interior del país, entre ellos, el de San José, han emitido públicamente su respaldo a la movilización del próximo martes en Durazno. Así como en San José, en Salto, Florida, Lavalleja o Soriano la mirada de las asociaciones de empresarios y comerciantes han encontrado cercanía con los reclamos emanados desde los productores y según señalan comparten la realidad de: "baja rentabilidad, altos costos y excesiva carga tributaria, que hacen peligrar las fuentes de trabajo y la viabilidad de las empresas". Aunque es esperable, que continúen surgiendo adhesiones desde los centros comerciales e industriales en el resto de los departamentos del país, en todos los casos, la "declaración de respaldo", va acompañada con una exhortación o bien aquellos que puedan a concurrir a la movilización en Durazno ese día, a las 16 horas, o en forma simbólica "embanderando sus comercios y empresas con el pabellón nacional como símbolo de apoyo a este movimiento". Concentración en diferentes puntos del departamento En diferentes zonas del departamento, como Mal Abrigo, Libertad, Ecilda Paullier, Rincón del Pino, Arroyo Grande, han anunciado que procuran organizarse para concurrir en forma masiva a la movilización del próximo martes 23 de enero, en Durazno. La intención de los convocantes es poder "salir todos juntos". Incluso aquí en nuestra ciudad, se ha confirmado una concentración ese martes frente al Parque Rodó, pretendiéndose salir "en conjunto" a las 10 de la mañana. De hecho en las últimas horas los organizadores han solicitado los máximos esfuerzos para poder salir a las 10 de la mañana, dado que por la magnitud del movimiento que se espera pueden surgir trancazos y contratiempos. Incluso, hace ya algunos días, en dialogo con los colegas de Radio 41, Alejandra Copette, informó que está previsto que habrán disponibles ómnibus para las personas que deseen participar y no tengan vehículos. En tal caso hay que solicitarlo telefónicamente a los integrantes de la organización.

