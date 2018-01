Golpe a la libertad

Ayer, a los 57 años falleció el Periodista Claudio Paolillo Bruno Danzov En las últimas horas falleció el Periodista Caludio Paolillo. Ex Director y columnista del semanario "Búsqueda", al que llegó en el año 1985. Allí cumplió con una "escalera profesional", actuando como redactor, secretario de redacción, editor general y director. En los últimos tiempos venía a la vez desempeñando su tarea como consejero periodístico y académico del semanario. Comenzó una reconocida carrera en el año 1978 en el diario "El Día". Fue impulsor y colaborador de varios medios de prensa, tras la apertura democrática en 1985, entre otros "Opinar" y "Convicción". Fue corresponsal de La Agencia France Presse y desarrolló también su tarea en radios como el Espectador o CX 30.Fue además docente de periodismo en la Universidad ORT y en la Universidad Católica, y en los últimos meses director de la Escuela de Periodismo de Búsqueda. Se desempeñó como vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) desde 2011, integró el Comité Ejecutivo de esa organización. En 2014 presidió la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Fue autor de dos libros, "Con los días contados" editado en el año 2004, y referido a la crisis económica de 2002 en nuestro país, y "La cacería del caballero", editado en 2006, sobre la búsqueda del banquero prófugo Juan Peirano. Recibió varios premios por su tarea, seguramente la más destacada sea "El Premio de Honor 2017", entregado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, en reconocimiento a "su extraordinario aporte a la defensa de la libertad de prensa en todos estos años". La crónica dice que al recibir ese premio, reservado para pocos, dijo: ""Apreciar la libertad de expresión como un derecho individual que no nos ha sido concedido por el Estado y, por tanto, no nos puede ser quitado por ningún Estado. Es decir, la libertad de expresión es un valor por sí misma y en sí misma". Además de esos premios, y del mayor de todos, que fue poder desarrollar una intachable carrera periodística, con honor, valentía y rigurosidad, pero fundamentalmente con un profundo respeto por la profesión, la sociedad y la libertad. Así como en su reconocida tarea, y su aguda pluma, levantó su voz contra los reiterados ataques a la libertad de expresión y pensamiento donde estos ocurrieran, sin dudas hoy sentimos que en este caso, fue la propia vida, la que pare recordarnos la inexorable e inevitable condición humana de mortales, asestó un duro golpe a la libertad, llevándose a un gran profesional, dejando acaso como de consuelo, su proficua obra tendiente siempre a la reflexión, el análisis, y un objetivo supremo de libertad.