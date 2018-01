Trabajadores de la seguridad amenazan con medidas

Sin avances en la Colonia Etchepare Tras la instancia en la Dirección Nacional de Trabajo no hubo acuerdo entre las partes por lo que continúa latente la posibilidad de agravarse la situación en la Colonia Etchepare. Sobre comienzos los trabajadores del área de seguridad de la Colonia Etchepare recibieron la notificación de que se les descontaría treinta y siete días del año anterior, cuando mantuvieron un pre conflicto en el establecimiento. Esto hizo que se planteara una nueva situación conflictiva contra ASSE, lo que derivó en una negociación a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En la jornada del jueves, se llevó a cabo en la sede de la Dirección Nacional de Trabajo una instancia de negociación en la que participaron representantes de los trabajadores de seguridad, la Comisión Interna del centro de salud mental y ASSE. Tras la reunión no hubo mayores avances en los reclamos efectuados por los trabajadores por lo que no se descarta que se puedan tomar una serie de medidas.

De acuerdo a expresiones del dirigente Daniel Umpiérrez a Radio 41, los representantes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se mostró muy dura en la reunión en cuanto a que corresponden los descuentos planteados. Cabe recordar que los trabajadores aducen que ellos en ese período trabajaron, que fue preconflicto y que en ningún momento se dejó de cumplir con el servicio.

Desde estas horas los trabajadores están realizando asambleas en el centro de salud mental ubicado en el kilómetro 79,500 de ruta 11 en nuestro departamento para ir analizando medidas en caso de no lograr acuerdos. También se informará al resto de los trabajadores para que nuevamente acompañen en la próxima instancia para negociar.

Hasta el viernes de la semana próxima se abrió un espacio de cuarto intermedio en la negociación, donde nuevamente se estarán reuniendo en la Dirección Nacional de Trabajo para ver que propone ASSE ante la eventualidad de un conflicto en el sector.

Como primer paso, el dirigente sindical Daniel Umpiérrez afirmó en Radio 41 que tanto él, junto al dirigente del Hospital Vilardebó Pablo Silva podrían volver a encadenarse en las puertas de la Administración de Servicios de Salud del Estado en Montevideo.

