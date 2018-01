Distribución de productos afectada por medidas gremiales

Trabajadores de Conaprole no aceptaron propuesta del Ministerio Luego de una asamblea llevada a cabo el martes, los trabajadores de Conaprole decidieron trabajar a reglamento y parar una hora por turno afectando la distribución de productos. La situación de la empresa sanducera Pili y la posibilidad que Conaprole ayude a esta compañía con leche, trajo como resultado un conflicto con los trabajadores de la cooperativa.El tema se centra en que la industria de Paysandú tras la caída del mercado venezolano ha tenido problemas de funcionamiento, teniendo al día de hoy una remisión que hace inviable su funcionamiento, por lo que ante la posibilidad de cierre, se trabajó en una medida donde Conaprole es parte del salvamento. Efectivamente, la principal empresa láctea del país aportaría la leche necesaria para cubrir el volumen que requiere Pili para que sus números den, trabajando ésta última a façon. Para equiparar números, se planteó desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que la cooperativa no llene las vacantes de trabajadores efectivos por un año. Esta propuesta fue presentada en el ámbito de negociación con los trabajadores, que luego de un cuarto intermedio analizaron la propuesta en la asamblea de este martes. Tras las deliberaciones, los operarios de Conaprole decidieron no aceptar la propuesta del ministerio, y a su vez anunciaron medidas como las de trabajar a reglamento y parar una hora por turno. La decisión será comunicada oficialmente en esta jornada cuando se levante el cuarto intermedio en la Dirección Nacional de Trabajo.

De acuerdo a expresiones del titular de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea Heber Figuerola, los trabajadores están de acuerdo con que Conaprole asista a la empresa de Paysandú para evitar el cierre, pero lo que no aceptan es que no se llenen las vacantes. Entienden que hay un importante número de zafrales que este año estarían en condiciones de ingresar a la efectividad y que de esta forma tendrían que esperar un año más.

El propio Figuerola fue quien reconoció que la determinación de trabajar a reglamento hará que se complique la normal distribución de productos dado que esto significa entre otras cosas, no hacer horas extras, que hoy en día son varias las que se dan en las distintas plantas para poder cumplir con el funcionamiento de las mismas.

A todo esto, también se informó que este viernes habrá de llevarse a cabo un Plenario de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, dado que no se descarta que el conflicto pueda extenderse a toda la industria y no solo a Conaprole.

En la instancia de hoy, los trabajadores darán su respuesta negativa por lo que seguramente las negociaciones continúen para intentar preservar el funcionamiento de la industria Pili de Paysandú y sus fuentes de trabajo y a su vez hacer que el apoyo que brinde Conaprole no resulte perjudicial para los intereses de la principal cooperativa láctea del país