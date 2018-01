Trabajadores de «la Colonia» en conflicto por descuentos

Colonia Etchepare Los trabajadores de seguridad de la Colonia Bernardo Etchepare se movilizaron en la jornada de ayer luego de recibir la notificación que recibirán descuentos en sus salarios. Nuevamente se generó un conflicto con los trabajadores del área de seguridad de la Colonia Psiquiátrica Bernardo Etchepare ubicada sobre ruta 11 en nuestro departamento. En tal sentido se llevó a cabo una movilización en la mencionada vía de tránsito frente al centro de asistencia mental de nuestro departamento.

Los trabajadores recibieron la comunicación que a partir de marzo se les estará descontando de sus haberes las horas no trabajadas por el conflicto mantenido el año pasado en ocasión del despido de un trabajador y en reclamo de mejores medidas para cumplir su tarea.

Como se recordará, durante el año pasado varias fueron las movilizaciones que los trabajadores del área de seguridad de la Colonia llevaron adelante con distintas plataformas. En primera instancia se reclamaba el reintegro de un trabajador despedido luego que un interno fugara del centro de atención mental durante su guardia, por entender la dirección del nosocomio que hubo responsabilidad del funcionario. Los trabajadores además, en ese momento reclamaban que si bien pudo haber errores, las condiciones del lugar no daban garantías para que quien quisiese pudiese fugarse del lugar.

Eso dio motivo para que se reclamaran arreglos en el perímetro de la Colonia, corte del pasto, acondicionamiento de tejidos perimetrales, como también condiciones en las casetas donde los guardias debían estar para vigilar la zona, donde no había luz, agua ni baños.

Durante la medida de los trabajadores, efectivos de Policía Republicana estuvo custodiando y patrullando el lugar, mientras se solucionaba el conflicto, cumpliendo con alguna de las demandas que se habían solicitado.

Este miércoles los trabajadores recibieron la notificación del descuento de treinta y siete días que duró, lo que ellos aseguran fue un 'pre conflicto', porque aseguran que las funciones se cumplieron durante todo ese tiempo. Por este motivo además, los trabajadores ocuparon las instalaciones de la dirección de la Colonia a la espera de una negociación que seguramente se comience en la jornada de hoy.

Por lo pronto desde el gremio de trabajadores se aprestan a tomar medidas de lucha en caso que la negociación en la Dirección Nacional de Trabajo no sea favorable.

Cabe señalar, que en los reclamos del año pasado, estaba la remoción de un funcionario que ocupaba un cargo jerárquico interino, cuando había uno nombrado pero sin poner en funciones. Precisamente un informe del efectivo cuestionado es el que desencadena esta resolución de los descuentos a los trabajadores. Este funcionario, fue separado del cargo en su momento, lo que permitió destrabar la situación que se había generado en su momento.t