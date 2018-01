Luego de la reunión de la Comisión Permanente de la Junta Departamental, encargada de la actividad parlamentaria durante el receso que se extiende hasta el 15 de febrero, encuentro que se concretó en la jornada de ayer, si bien se avanzó en algunos de los temas que serán tratados en la próxima sesión extraordinaria de la Junta, el próximo 29 de enero, volverán a reunirse el próximo miércoles para cerrar la lista de asuntos que se tratarán. Hay particular expectativa para que pueda ingresar un informe relativo a la concreción de la Comisión de Equidad y Género de la Junta Departamental, que se aprobara por el Plenario en el mes de noviembre, y aunque no había prosperado en intentos anteriores, surge como respuesta a las situaciones de violencia política, ejercidas, entre otros, por el edil del "Sumate" Mario Guerra, a quien promediando el año, se le había advertido que modificara su actitud con algunos integrantes del cuerpo, pero este, reincidió en ofensas, fundamentalmente contra las edilas de Alianza por San José. No se ha podido definir si la comisión tendrá 7 o 9 miembros, pero es probable que el asunto sea uno de los temas que trate el Plenario el próximo 29