Productores definieron delegados para Durazno

Movilización y propuestas Los productores auto convocados realizaron una movilización en la mañana del lunes y por la tarde noche discutieron sobre la participación en Durazno. Durante el fin de semana a través de grupos de Whatsapp comenzó a gestarse una concentración de productores rurales en la radial de rutas 1 y 3, en el marco de esta serie de protestas masivas que desde la pasada semana se vienen generando cuando confluyeron en Paysandú.

En este sentido, un buen número de productores, en camionetas y maquinaria agrícola se concentraron en esa zona de nuestro departamento. Allí, luego de un momento en el que se estuvo deliberando los pasos a seguir, hubo una oratoria donde se habló de mostrarse unidos todos los sectores de la producción, no solo la agropecuaria, invitando a participar a la sociedad en general para que se sume a los reclamos que en todo el país se lleva adelante.

Posteriormente a esas palabras, en caravana y a marcha lenta, los vehículos se fueron encolumnando a lo largo de la ruta, endenteciendo el tránsito hasta la ciudad de Libertad.

Esta modalidad de protesta se dio en varias rutas nacionales, sobre todo en el litoral donde se registraron de las movilizaciones más numerosas e importantes.

Con este contexto, estaba la convocatoria realizada por parte de la Asociación Rural de San José para que este movimiento de productores autoconvocados, más otros sectores de la producción y público en general pudieses opinar para formar una posición a presentar este martes en Durazno, para armar la proclama y la plataforma que se leerá el 23 de enero, día en que está fijada la principal asamblea de productores de todo el país.

Productores de distintos sectores de la producción acudieron al llamado, para intercambiar sobre los reclamos que se entiende son los más urgentes y que deberían estar contemplados en el documento del 23 de enero. También, se dio la presencia de representantes del sector empresarial y comercial respaldando la convocatoria llevada adelante por el agro.

Tras una presentación inicial por parte del productor de la zona de Libertad Daniel Campanella, comenzó a darse la participación de algunos de los presentes dando su punto de vista, de donde se debía atacar para mejorar la situación del agro en general.

El precio del gasoil, el costo de la energía eléctrica, los aportes sociales al BPS, el endeudamiento, o la falta de rentabilidad en el campo, fueron la mayoría de los temas presentados en la oportunidad, con opiniones dispares en cuanto a las medidas que habría que tomarse para lograr una efectiva solución para el sector en general.

Dentro de la participación de los presentes, hubo tiempo para analizar si la Federación Rural estuvo bien o no en no asistir a la reunión con el Presidente Tabaré Vázquez, también hubo una autocrítica en cuanto a que San José es el departamento con la mayor cantidad de personas afincadas en el medio rural, y en esta asamblea había un número que no condice con esa realidad, por lo que se exhortó a formar una numerosa delegación que represente al departamento en la instancia del próximo 23 de enero en Durazno.

Sobre estos temas, el Presidente de la Asociación Rural defendió el trabajo de las gremiales en todo este tiempo, aunque se reconoció que no se pudieron lograr todos los resultados buscados en cada negociación. A propósito, en la reunión de las federadas, participaron más de cuarenta delegaciones, donde por mayoría se resolvió no participar de la reunión con el Presidente por entender que no era el momento.

Para la instancia de esta jornada en Durazno, se nombraron los delegados que representarán al departamento, Daniel Campanella, Fabián Tomassich, Matías Lema, Santiago Copeta, Ariel Rapetti y César Zunino.