Agro: día de movilización, reuniones y anuncios

Varios capítulos presentó ayer la movilización de los productores rurales, desde concentraciones en diferentes puntos del país hasta la reunión con el Presidente Tabaré Vázquez En el marco del conflicto y la movilización de los productores rurales, la jornada de ayer, generó mucha información. Lógicamente que la mañana comenzó no solamente con una serie de movilizaciones de productores en diferentes puntos del país, sino también con algunos anuncios por parte del Gobierno. Benech, el nuevo Ministro En primer término, ya sobre la mañana, la página de Presidencia de la República, anunciaba, que el Presidente Tabaré Vázquez, había aceptado, finalmente la renuncia del Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, quien como se conoció días atrás, había sido presentada en los últimos días de 2017. Al respecto, la información oficial se limitaba a informar que "en su lugar ha sido designado como titular de la cartera al ingeniero agrónomo Enzo Benech, quien será acompañado en la respectiva subsecretaría por el doctor Alberto Castelar". Dos minutos más tarde, la página oficial del Gobierno, anunciaba que: "Vázquez recibirá a representantes de gremiales rurales a la hora 18:00 de este lunes en la oficina presidencial de Suárez". Ausencia de la Federación En las primeras horas de la tarde, trascendía que la Federación Rural del Uruguay, "resolvió no participar del encuentro" y por el contrario remitió una carta al Presidente Vázquez. La misma señalaba agradecía la invitación, pero aseguraba que "a Federación Rural debido a la situación de movilización que está viviendo el sector (…) se puso a consideración vuestra invitación y por decisión orgánica de amplia mayoría se resolvió que no estaban dadas las condiciones para concurrir a la misma. Nuestra Institución se encuentra coparticipando en la reunión del próximo 23 en Durazno. En estos momentos están dándose instancias a lo largo y ancho de todo el país, que debemos tener en cuenta para adoptar cualquier decisión. Esta decisión no significa en absoluto nuestra renuncia al diálogo, en el cual seguimos creyendo. Pero entendemos que llegó el momento de lograr respuestas concretas y significativas…" La reunión en Suárez El presidente Tabaré Vázquez se reunió con representantes de la Asociación Rural del Uruguay, de la Cooperativas Agrarias Federadas, de la Asociación de Cultivadores de Arroz, de la Asociación Nacional de Productores de Leche, y de la Comisión Nacional de Fomento Rural, para dialogar sobre el conflicto que atraviesa el sector. El Presidente luego del encuentro en conferencia de prensa señaló: "Hemos considerado que el camino para superar esta instancia es el del diálogo" y remarcó que "el gobierno defiende con total firmeza la institucionalidad del país" y la "institucionalidad democrática" y en esa institucionalidad están insertadas también las asociaciones gremiales…", aseguró Vázquez, quien entonces señaló que el diálogo se dará con las instituciones que representan al agro en el país. El Presidente a la vez dijo que la problemática del sector es muy "compleja" y que "no es lo mismo la problemática del sector arrocero, del ganadero, del lechero. Por lo tanto la consideración de la problemática la vamos a estudiar sector por sector". Anunció la creación de una mesa de diálogo para "analizar en conjunto la problemática de los sectores agropecuarios y ver qué propuestas pueden ser llevadas por el gobierno, cuáles pueden ser implementadas y qué respuesta se pueden dar a las distintas situaciones que nos lleguen". En ese sentido adelantó "medidas complementarias para atender la emergencia".

En cuanto a las movilizaciones, destacó que "todas las personas pueden manifestarse libremente, pero que esas manifestaciones deben ser "con respeto" a las personas, pero fundamentalmente a la Constitución y la ley.