AEBU "sigue de cerca" implementación de modificaciones en sucursales del BROU

Perazza ya funciona sólo tres días, mientras que Rodríguez y Ecilda pasaron a ser Microbanca En la mañana de ayer, integrantes de la Directiva Nacional de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) cumplieron una conferencia de prensa en su Sede de la capital departamental, informando sobre el accionar del sindicato en relación a las modificaciones que el Directorio del Banco República ha puesta en marcha en relación a algunas sucursales bancarias en el interior del país, entre ellas, la de Rafael Peraza, Ecilda Paullier y la Ciudad de Rodríguez, en nuestro departamento. Al respecto el integrante del Consejo Central de AEBU, Álvaro Legaspi señaló: "La representativa del Banco de la República definió concretar esta gira por las cinco dependencias que pasaron a cierre parcial a partir del pasado 2 de enero, a los efectos de tomar contacto con los trabajadores y los vecinos, para tener elementos de primera mano, en el entendido que se han conformado comisiones de monitoreo, fundamentalmente en estas dependencias y allí poder defender lo que es nuestro compromiso con la ciudadanía en general. La situación de las dependencias josefinas Al ser consultado sobre la situación en nuestro departamento Legaspi señaló: "Rafael Peraza que era una dependencia de micro-banca, pasó a cierre parcial, y en Ecilda Paullier y la Ciudad de Rodríguez, pasan a micro-banca, allí entonces, es bueno señalar que lo que ha sido históricamente el pasaje a micro-banca, es prácticamente la antesala del cierre parcial, por eso nos preocupa la situación y vamos a visitar también Ecilda Paullier. El BROU con estas modificaciones genera un cambio en la estructura, pierde la gerencia y puede llegar a trabajar incluso hasta con dos funcionarios, que es un hecho que ya está pasando en algunas dependencias del BROU. Si hoy, por ejemplo en Ecilda Paullier, que tiene entre 5 y 6 trabajadores, se achica la estructura, obviamente que la atención no va ser la misma. Al perder la gerencia, además, hay determinados niveles de autorizaciones que se van a dar en forma remota, a través de la gerencia de la Sucursal San José, que a la vez, no sólo será la gerencia de la Sucursal San José, sino que es gerencia de Sucursal San José, de la micro-banca Paco Espínola, de Rafael Perazza, de Rodríguez y de Ecilda Paullier. Una gerencia tendrá cuatro dependencias para autorizar. Al día de hoy,. Creemos que no tiene mucho margen la sucursal San José, no creemos que le sobre tiempo al gerente como para atender a otras, lo que va a ser deficitaria la atención…".Por estas situaciones es que estamos recorriendo las sucursales, para tener los elementos que nos permitan dar la discusión en las comisiones de monitoreo…" Cierre parcial con guardia de cajeros El dirigente aseguró que el sindicato bancario estará monitoreando permanentemente que se cumplan las disposiciones. Explicó que en las dependencias con "cierre parcial", como la de Perazza, que funciona tres días a la semana, es decir, lunes, miércoles y viernes, debe tener una guardia de cajero automático las 24 horas. Ese es un tema que vamos a estar monitoreando, así como también que los cajeros deben tener billetes más chicos, y eso se debe cumplir…" Monitoreo general Si bien en el momento hay 26 dependencias en régimen de cierre parcial en todo el país, y el Directorio se ha comprometido a no modificar más, al menos hasta finalizar el período, es intención de AEBU que el monitoreo se realice a todas las dependencias del BROU, es decir a las 130 dependencias y conforme el análisis que hemos realizado, entendemos que "no ha mejorado la atención, ni mucho menos los números de estas dependencias cuando pasan a cierre parcial…", señaló Jorge Milder, integrante de la representativa del BROU, quien aseguró que cuando esté funcionando la comisión, el esfuerzo de los trabajadores, "no solamente será por evitar futuros cierres parciales, sino, y a la vez, procurar revertir los que se han venido dando…"