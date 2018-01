Músico del mundo de contagiosa alegría

12ª. Feria del Libro de San José (*): Hugo Fattoruso en show y en documental Rossana San Martín Cruxên Hugo Fattoruso, uno de los músicos icónicos de nuestro país, brindó un espectáculo memorable en el Teatro Macció el 14 de setiembre. Todos vibramos con «Hugo Fattoruso y Barrio Sur- Full Show», en el que mancomunó armónicamente canto, danza, ritmo. Hugo es breve en las entrevistas, pero…¡cómo hace sonar el piano, el acordeón que fuera su primer «amor» y cuántos instrumentos más…! Su familia siempre estuvo inundada de música. Él ha sido un músico errante, ya que ha «andado muchos caminos» Entrevistamos a Hugo y a Santiago Bednarik. Santiago fue el director del documental «Fattoruso» que se proyectara en «Movie Club San José» ese mismo día. El filme narra muy bien su proyección mundial como músico, a través de los vínculos de Hugo con su familia, entrevistas a músicos referentes de Brasil y Argentina, sus giras…. Captó el espíritu de este músico-cantor-instrumentista, que lleva la música en las venas. Por ella vive, toca y canta como pocos. Show con primerísimas figuras en cada especialidad _ Eres un enorme músico. Recuerdo (entre otros) aquel inolvidable «Concierto Trans- Criolla» del 10 de agosto de 2010 en el Macció. Fue un bellísimo repertorio de canciones y ritmos latinoamericanos y japoneses. Te entrevisté a ti, a la cantante japonesa Mio Matsuda y al músico japonés Yahiro Tomohiro en esa oportunidad. Fue una de las tantas giras que has hecho con ese gran percusionista.

Me gustaría que hablaras de este Full Show de hoy…

Hugo Fattoruso; _ Quiero agradecer en primer lugar la gentileza y toda la gestión que hizo Celeste Verges (**) , porque sin ella este show no hubiera sido posible. Fue muy complejo todo. Hubo una serie de contratiempos que fueron subsanados valiente y rápidamente por ella.

«Barrio Sur» es un quinteto, pero hoy venimos con el show completo, con cuatro bailarines: Juan Manuel»Chupito» Silva de Gramillero; Laura Millar de Mama Vieja; Serrana Sequeira de Vedette; Quique Pereyra de Escobero. Voy a nombrar a las vocalistas, pero quiero destacar a la cantante Anna Pimentel Senda, porque no apareció en el programa de la 12ª. Feria y es excelente. Patricia Duarte, Sarita Sabah, María José Bentancur . Mi hija Luanda vino como invitada especial, porque es carioca y vive en Río de Janeiro. Albana Barrocas también canta y hace percusión para este show. Están los mágicos tambores de Mathías Silva, Guillermo Díaz Silva, Wellington Silva. Yo voy al piano y canto.

Este show consiste en música afro-uruguaya urbana, la temática es el candombe. 11ª gira de «Dos Orientales» y documental homónimo (***) _ ¿Cuál es su próximo proyecto?

_ Me voy este sábado [16 de setiembre de 2017], con su amigo Yahiro Tomohiro con quien usted conversó mucho (risas) en el concierto que mencionó. Nos vamos a encontrar para la 11ª gira consecutiva de nuestro dúo denominado «Dos Orientales». Tocaremos en 12 ciudades, durante un mes. También viaja gente que ha filmado a «Dos Orientales» en Japón y en Montevideo. Confeccionaron un filme que se llama como nuestro dúo(***). No se ha estrenado en Uruguay. Se va a estrenar en el «Festival Cinematográfico Latino en Tokio».

También hago presentaciones con Albana Barrocas que se llama «HA Dúo», la «hache» de Hugo y la «a» de Albana y la hacemos sonar como si fuera en inglés.

_¿Qué opinas sobre la película «Fattoruso» de Santiago Bednarik?

_ ¡Hicieron un gran trabajo! Hable con Santiago, quien diseñó la idea y la dirigió. ¡Tengo que probar el sonido! (Hugo hizo mutis y se fue a lo suyo).



Santiago Bednarik halló un maná para su documental Santiago Bednarik: _¿Cuándo iniciaste el proyecto de la película sobre Hugo Fattoruso? Eres joven…

_ Hace 5 años empezamos con la idea de hacer una película sobre «¡Opa!», la banda que tuvo Hugo en los Estados Unidos [fue una banda uruguaya de los años ’70, fundada en EE.UU. por Ringo Thielman, Hugo y Osvaldo Fattoruso, que fusionaba jazz, candombe y rock]. Después fuimos avanzando, sobre todo tratando de conocer a Hugo y todo lo que hacía. Al final terminamos definiendo una peli sobre Hugo. Es muy interesante su personalidad y toda su obra. Quise aprehender su vida, porque debido a mi edad «no la viví», tampoco vi ningún libro sobre él. Empecé a entrevistar a varias personas.

_ Tu hermano Sebastián ha hecho destacadas películas.

_ Sí. Es productor ejecutivo de mi película.

_ Imagino que te llevó mucho tiempo de trabajo.

_Dos o tres años de trabajo intensivo, pero mucho más en realidad, porque fue un proyecto a largo plazo. El primer año trabajamos tres meses en investigación. Nos presentamos a los Fondos Concursables del MEC. Más adelante filmamos algunas cosas. Posteriormente comenzamos la edición y filmamos nuevamente…

_¿Cómo te ha ido con el público?

-_ El estreno fue en el Auditorio Nacional del SODRE, con 500 personas. Luego fue a salas comerciales y recorrió todo el interior. La película va a estar hoy [14-09-17 en el «Movie Club San José], pero yo no voy a ir porque vamos a filmar un DVD de esta actuación en el Macció, para un DVD y CD en vivo de Hugo.

A la película ya la ha visto 5.000 personas y es todo un éxito, sobre todo para un documental… (*)La «12ª Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José-Una feria en-cantada», se realizó del 10 al 17 de setiembre de 2017 .Una vez más, las múltiples propuestas literarias, musicales, y otras expresiones artísticas simultáneas, no permitieron que en esa semana, publicáramos entrevistas con algunos de sus protagonistas. Siempre en verano cumplimos con esas deudas.

(**) Subdirectora de Políticas Sociales del Gobierno Departamental de San José, una de las organizadoras de la Feria, Maestra Celeste Verges.

(*** ) Documental de Sofía Casanova y Sofía Córdoba que se presentó en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño en Montevideo, el 13 de octubre de 2017.