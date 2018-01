Intendencia aseguró que la Empersa responsable de una «presunta» contaminación del río no tiene las habilitaciones correspondientes

La Intendencia recorrió la zona, tomó muestras, notificó a la empresa y constató que no está habilitada Hace pocos días, en las redes sociales, vecinos del Barrio Roberto Mariano publicaban un video en donde exigían respuestas a las autoridades, denunciando la contaminación de las aguas del río San José, en una zona en donde según señalan, pese a no estar habilitada es habitualmente utilizada por los vecinos para baños recreativos. Incluso las imágenes establecen la presencia de esas aguas en la propia calle España.

La situación es atribuida por parte de los vecinos a un emprendimiento industrial ubicado en la zona Reclamo de los vecinos "Esto son desechos tóxicos que están largando para nuestro río San José, espero que tomen alguna medida, esto es una vergüenza", señaló la vecina que publicó el video, Esther González, quien señaló: " a ver Usted Señor Falero que está preocupado por todo, si se preocupa un poquito más por el Roberto Mariano, por la gente de acá abajo…" Millán: la empresa no está habilitada Al respecto, en la jornada de ayer, en improvisada rueda de prensa, el Integrante de la Dirección de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia, el Dr. Eduardo Millán, al ser consultado sobre la situación ponderó la velocidad con la que se comenzó la investigación, señalando que las muestras fueron enviadas a Montevideo para su análisis, a la vez de notificar a la empresa que no cuenta con los trámites de habilitación obligatorios.

Al respecto señaló: "Ayer en la tarde recibimos la denuncia en relación a que se volcaba agroquímicos al Río San José. Acudimos al lugar, se tomaron las muestras respectivas, se intimó a la persona que decía ser el dueño (del emprendimiento) para que viniera hoy (por ayer) a presentarse con todos los recaudos que para cualquier habilitación de cualquier industria requiere el Gobierno Departamental. Se tomaron muestras y el lunes se tomarán nuevas muestras. Se comprobó que en la calle España había determinada cantidad de líquido que no tenía por qué existir. Se realizó una inspección ocular de todo el predio, se llegó hasta la playita que hay allí, y se le pidieron al empresario los permisos correspondientes. Los permisos que correspondan que se hagan se determinarán, porque una investigación de esta naturaleza lleva por lo menos entre 48 y 72 horas, el resultado de los estudios que se tomaron en las muestras de las aguas". El Dr. Eduardo Millán confirmó que además que son varios los estudios que se realizan y que incluso el análisis se concreta en Montevideo. En relación a los permisos que fueron solicitados a la empresa, el jerarca respondió: "no están, no tiene permiso". Según Millán, los empresarios señalaron que "son nuevos, y que desconocían el trámite". Aunque le señalaron que en el pasado mes de diciembre fueron visitados por representantes de la DINAMA. Según confirmó la empresa siquiera "está presentada" por lo que no cuenta con los planos de arquitectura, los permisos para su instalación o la habilitación de Bomberos, es decir los trámites básicos de cualquier emprendimiento, independientemente de las especificaciones que el rubro de actividad determinen posteriormente. Al encontrarse en una etapa de investigación, por el momento no es posible determinar si existirán sanciones, según explicó el integrante de la Dirección de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia. A la vez señaló que la investigación ha comenzado "lo más rápido" que ha sido posible, "en menos de una hora acudimos al lugar, como corresponde, como es nuestro deber…" y que en cualquier caso que surjan sanciones, las mismas requieren una resolución del Intendente José Luis Falero. En este marco, Millán, confirmó que la empresa ya fue intimada a cumplir con la tramitación de las habilitaciones correspondientes, que se deberá notificar a la DINAMA, y señaló además que se pudo confirmar que la salida del agua pertenece a ese padrón. Al solicitar las explicaciones del caso, según Millán, le señalaron que: "ellos sólo lavaban nylon y nada más". Paralelamente si bien los representantes de la empresa declinaron hacer declaraciones públicas, trascendió que para la empresa se trataría de "la rotura de un caño de un pozo semisurgente".