ARSJ llama a reunión el lunes por movilización Escrito por -- Productores, transportistas y vecinos convocados El creciente malestar de los productores agropecuarios, además de otros sectores como el d transporte ha hecho que se promuevan movilizaciones para protestar contra el gobierno. Los aumentos de las tarifas públicas, la falta de competitividad a nivel comercial de la producción nacional y por ende los altos costos para llevar adelante la tarea en el campo y en otros sectores de la sociedad ha provocado una escalada de reuniones y análisis de movilizaciones a nivel de todo el país. En principio, días atrás productores independientes se auto convocaron para una instancia en Paysandú, que fue el punta pie inicial para que se replicara en otros puntos del país y en otros sectores de la economía nacional. Pero el campo es el que ha tenido la mayor presencia nuevamente llevando adelante la posibilidad de tomar medidas.

En esa oportunidad hubo varias propuestas de parte de los asistentes, que en un importante número representó además de a productores, a vecinos, empleados y empresarios que se sumaron a la causa.

Los más radicales proponían realizar cortes importantes, para 'afectar' de alguna manera al turismo, a fin de cortar el pasaje de insumos para las zonas del este del país, lo que generó la preocupación de las autoridades de gobierno. Otros, más moderados plantearon analizar y estudiar con mayor detenimiento otras propuestas que puedan salir en conjunto y de consenso, sin llegar a esos extremos. Para ello quedó convocada para el próximo 23 de enero una nueva instancia en Durazno, entendiendo que está enclavado en el centro del país, y esperando una representación de todos los departamentos del territorio nacional.

Se espera que esa asamblea de productores, a la que se ha convocado además a toda la sociedad en su conjunto, además de otros sectores de la economía de Uruguay, defina una gran movilización que demuestre al Gobierno el descontento por los altos costos de producción y de vida que hoy en día se tiene.

Por estas horas se suma a la discusión la posible renuncia del Ministro Tabaré Aguerre, muy cuestionado en estas instancias, aunque desde el Gobierno no se haya confirmado la misma. Según trascendió el Ing. Aguerre habría presentado su dimisión al Presidente Tabaré Vázquez el pasado 21 de diciembre, pero el primer mandatario no la habría aceptado por el momento. Asociación Rural participa y convoca A propósito de la reunión del 23 de enero en Durazno, desde San José se buscan unificar posturas para llevar adelante una propuesta departamental. Para ello se está realizando una convocatoria para el próximo lunes a las 19hs. a llevar adelante una asamblea en las instalaciones del predio de exposiciones de la rural. El llamado es abierto a toda la población en general, más allá de los productores, gremiales agropecuarias y sindicatos que deseen participar. Desde la principal gremial agropecuaria del departamento se informó que la idea es llegar a Durazno con una propuesta única, porque se entiende que dada la magnitud de la reunión que se espera, por temas organizativos la idea es precisamente que cada departamento lleve su posición para después votar la que definitivamente se llevará adelante. A propósito, se lamentó que las autoridades se enteraron de la reunión de Paysandú, se hayan solo preocupado del perjuicio al turismo y no hayan intentado dialogar con los productores para bajar las revoluciones.

