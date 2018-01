Polémica por organización de la 15ª Edición de la Fiesta del Mate

Edil Camy criticó licitación de escenario de la Fiesta del Mate Sebastián Amaro: 'Hablar desde una reposera en el este es fácil' Un cruce de opiniones se generó en las últimas horas en torno a la organización de la Fiesta Nacional del Mate ante críticas vertidas por el Edil Gastón Camy. Desde que se conoció el llamado a licitación para el escenario de la Fiesta Nacional del Mate, el Edil de Alianza Nacional Gastón Camy deslizó críticas al proceso, por entender que no había un tiempo suficiente para responder al llamado. Según el Edil, varios empresarios de la zona, coincidieron en manifestar que para elaborar un proyecto para presentarse a una licitación de estas características se necesitan unos noventa días como mínimo, lo que les impidió poder presentarse.

Si bien en declaraciones a Radio 41 Gastón Camy reconoció que se hace un esfuerzo importante para organizar la fiesta, expresó que es una 'lástima que no haya ninguna institución del departamento que se beneficie', y aseguró que haciéndola así 'a fuerza de plata de la Intendencia la gente no la siente como propia'.

Al respecto, el responsable del área de eventos de la comuna Sebastián Amaro, señaló que desde el año pasado se ha convocado a la Junta Departamental para que participe de la organización, tanto de la Fiesta del Mate como del Carnaval. Al respecto coincidió con Gastón Camy en que se necesitan ideas nuevas para sumar a la organización, aunque a su vez destacó que en 2017 el escenario montado en San José fue el más grande en dimensiones de todo el país. Amaro, sostuvo que dada su actividad artística, recorre todo el país e intenta traer cosas nuevas para el evento de la Criolla Capitán Manuel Artigas.

Sebastián Amaro reconoció que las empresas de San José son excelentes, están bien catalogadas en todo el territorio nacional pero 'pasa que a veces viene otro de Montevideo con mejor producto y a veces con mejor precio molesta, es difícil perder la teta' declaró en Radio 41.

Asimismo invitó al Edil Gastón Camy a sumarse a las reuniones de la organización de la Fiesta del Mate para que vea como se trabaja y como se maneja todo, sostuvo además que 'desde una reposera en Punta del Este es muy fácil hablar y hablar…'

Sobre la Fiesta propiamente dicha, Sebastián Amaro indicó que se hará una nueva licitación, dado que nadie se presentó a la anterior que incluía escenario, sonido, iluminación, pantallas y una lista sugerida de artistas. Amaro aclaró que la Comisión iba a dar su aval para los artistas que las empresas manejaran en la licitación correspondiente. Por su parte, también se expresó que todos los años la Intendencia contrata al número principal, y en base a sus exigencias, se elabora el pliego de condiciones para licitar el audio, la iluminación, pantallas y demás. El funcionario negó que no hubiese existido tiempo suficiente, dado que dijo, las empresas de San José se podrían haber unido como lo han hecho para otros eventos, y eso se logra hacer en pocos días, por lo que el tema plazo, no fue algo que hubiese estado mal.