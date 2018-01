SUNCA avizora buen año para la construcción

Expectativa por obras en el departamento Las obras de caminería anunciadas, el Mall de la capital departamental entre otras obras hacen pensar en un año activo para la construcción El rubro de la construcción ve como el año nuevo puede ser importante para el sector debido a la posibilidad de concretarse varias obras en el departamento. Existe la posibilidad de trabajo en una torre de apartamentos, también de alguna oficina grande que hagan, más algunas reuniones con empresas importantes e incluso el propio Intendente José Luis Falero hacen que se piense en un año 2018 con buenas perspectivas para el sector de la construcción. En Radio 41 el titular del SUNCA en San José, Fabián Maerro expresó que se buscará que se contemple la mano de obra local ante esas obras que vengan desde afuera, intentando que haya un porcentaje alto de mano de obra local. Para ello Maerro recordó que hay que anotarse en la Bolsa de Trabajo que existe en el departamento, para que luego, en la negociación correspondiente para que luego sean tomados por parte de las empresas que lleven adelante las construcciones. Al respecto se informó que no hay que llevar currículums al local del SUNCA en San José porque no se va a recepcionarlos dado que no corresponde.

Desde que se fueron conociendo fechas, proyectos y demás, ha crecido el interés de trabajadores en poder formar parte de la obra por ejemplo del Shopping Mall de San José, como también de los trabajos que en materia de caminería se han anunciado, como la Avda. Herrera, motivando consultas para precisamente 'anotarse' para conseguir un lugar en el equipo de construcción. Desde el SUNCA local se buscará con estos contactos, poder hacer cumplir con los porcentajes de mano de obra local en las cuadrillas de todas las obras importantes que se esperan al menos, comiencen en este año 2018. Discapacidad En otro orden, se conoció que durante el pasado 2017, un total de 74 personas con alguna discapacidad en el rubro de la construcción, sin haberse aprobado aún en el parlamento la Ley que exigirá contar con personas con capacidades diferentes trabajando. En tal sentido ha existido un trabajo importante para poder llegar en el gremio a esta situación. Fabián Maerro informó en el programa Según Como se Mire de Radio 41 que la primera trabajadora con Síndrome Down, cumplió tarea en el levantamiento de un parque Eólico en Durazno.