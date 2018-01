Desde ayer usuarios de ANTEL pueden optar si acpetan modificación en sus contratos

ANTEL habilitó el trámite para sus usuarios Ha sido sin dudas uno de los temas de comienzo de año. Antel, la empresa de telefonía estatal, modificó sin previo aviso las condiciones del contrato a buena parte de sus clientes. Independientemente que como en todo la modificación tiene impulsores y detractores, están quienes aseguran que los cambios benefician a los clientes y quienes lejos están de creer esa situación. Lo cierto es que a las pocas horas de conocido el asunto, las molestias se hicieron sentir, fundamentalmente en las redes sociales, y las tímidas repuestas de algunos jerarcas de ANTEL no lograron calmar ese malestar. Horas más tarde, ANTEL anunciaba que se habilitaría la posibilidad de que cada cliente optara si modificar las condiciones de sus contratos o quedarse con el sistema anterior. En la jornada de ayer, según han informado los colegas de http://www.montevideo.com.uy "Antel activó en la tarde de ayer miércoles el procedimiento para que sus clientes renuncien a las modificaciones introducidas a sus planes que rigen desde el 1° de enero de 2018. Tal como había anunciado la empresa, los usuarios deben ingresar al enlace https://aplicaciones.antel.com.uy/registros/form/apps/declinarBeneficios.jsfy completar los datos requeridos para recibir un pin de seguridad. La web desplegará entonces tablas comparativas entre los nuevos planes y el sistema anterior, según la cantidad de consumo de datos, minutos o SMS que recibirá en cada caso. Luego, el usuario debe optar entre "mantener beneficios 2018" o "renunciar beneficios 2018". Para quienes opten por no mantener los beneficios, dicha opción se hará retroactiva al 1/1/2018, agregó Antel. Si bien el ente aclaró que en todos los contratos se ofrece la misma o mayor cantidad de datos de Internet y la posibilidad de hacer más llamadas (por el mismo precio), la Liga de Defensa del Consumidor criticó que estas modificaciones se realizaran sin el consentimiento de los usuarios. Director blanco no votó la modificación El director de Antel en representación del Partido Nacional, Gustavo Delgado, explicó en las últimas horas porque no votó a favor de los cambios que se resolvieron en la empresa y que afectan los planes de telefonía celular. El director dijo al Diario El País que: aunque la idea era "mejorar las prestaciones de todos los planes esto no se vio reflejado en varios de ellos". Según consigna el medio capitalino, en la misma medida Delgado remitió la información a su sector, en un documento en el que "reconoce una serie de "errores" cometidos por la empresa a la hora de comunicar los cambios en los planes, que comenzaron a regir el pasado 1° de enero, pero que ante los reclamos de los clientes luego se modificaron y ahora son opcionales. Delgado recuerda en su carta que su sector votó en contra los cambios planteados, aunque finalmente se decidieron llevar adelante por contar con la mayoría de los votos. Y aclara que si bien "hubo agregados y ajustes tarifarios en todos los productos de la empresa, el debate se generó en torno a una de las líneas de servicio, específicamente los planes móviles LTE".

Delgado señala que hubo "errores técnicos y operativos de información contradictoria, enviados automáticamente por determinados servidores, emitidos vía SMS a miles de clientes justo sobre la medianoche que no fueron previstos por los responsables del área".

Sostiene que además hubo "mala gestión en el procedimiento de comunicación hacia los clientes y hacia la interna de la empresa por parte de los servicios jerárquicos responsables". Delgado finaliza diciendo que "más allá de lo aprobado por la mayoría del directorio, resulta de toda evidencia que se iba a generar dentro del contexto señalado una gran confusión. Por lo que exigimos una rápida solución a esta situación, proceso que se puso en marcha el día 2 de enero y que sobre el final de ese mismo día se concretó".