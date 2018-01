Dudas jurídicas y de forma impidieron aprobación ayer de la compra de galpones de la APL como solicitaba el Ejecutivo Escrito por -- Anoche se reunió la Junta Departamental en forma extraordinaria. La sesión demandó algo menos de una hora

Si bien el Legislativo se encuentra de receso hasta el 15 de febrero, son habituales en el comienzo del año las sesiones extraordinarias. En tal caso, los integrantes de la Comisión Permanente, Diego Mariño, Mario Guerra, Adriana Etchegoimberry, Germán González y Javier Gutiérrez, incorporaron al orden del día, temas que no han generado mayores debates en el sistema político local. La situación de los terrenos del Club Tito Borjas, por ejemplo, ha quedado a la espera, y hasta la comisión investigadora referida al comportamiento de la Intendencia con la deuda de la Empresa del Diputado Bacigalupe, ha marcado un "parate" hasta el 15 de febrero. De todas maneras, entre los temas analizados, además de la licencia del Intendente Falero y sus dos primeros suplentes, el Senador Carlos Daniel Camy y la Sec. Gral. De la Intendencia, Cra. Ana Bentaberri, que permiten que en los próximos días asuma el Director de Obras Pedro Bidegain, se encontraba la solicitud de anuencia por parte de la Intendencia de San José para adquirir la infraestructura existente en los galpones de la APL, que desde hace algún tiempo viene gestionando el Club Maragato de Patín y Hockey. Según el informe presentado, es intención del Ejecutivo adquirir en propiedad las instalaciones ubicadas en calle Della Hanty entre 25 de agosto y Cándido Marín, en el Barrio Las Palmas, en donde la Asociación tuviese en su momento su planta. En definitiva el propietario del inmueble es el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Luego de cerrada la planta, la infraestructura quedó ociosa y fue ofrecida a la Intendencia josefina, dado que en el lugar ya se ha instalado el Club Maragato de Patín y Hockey. En ese sentido el propio documento generó las dudas en los ediles, en primer lugar desde el Frente Amplio, pero que luego fue acompañado en forma unánime por las dos bancadas, dadas algunas dudas jurídicas que el documento presenta. Esa dudas, aunque no reviste demasiada gravedad, determinaron que desde el FA primero y luego el edil del «Sumate» Manuel Larrea, se solicitara el regreso del documento a la comisión para analizarlo en profundidad, hacer las consultas y salvar algunos elementos. Mayor explicación: Desde el Frente Amplio se hace hincapié en que el oficio del Ejecutivo señala que la adquisición, que según la tasación tendrá un costo algo superior al millón de pesos, es "conveniente" y justificada en "fines sociales". Desde la coalición de izquierdas, se entiende que aunque se supone que "los fines sociales" son la continuidad de las actividades de patín y Hockey, es necesario que la Intendencia profundice en el concepto, asegurando la claridad de los fines últimos de la adquisición. Dudas jurídicas: Señalábamos que el edil nacionalista Dr. Manuel Larrea, había solicitado también el regreso del informe a comisión por entender que existen "dudas jurídicas" en torno al expediente, ya que, según destaca el informe, lo que adquiría la Intendencia es la infraestructura, es decir el galpón, lo que es considerado un "bien mueble", para lo que no requiere anuencia de la Junta Departamental. En tal caso, si se entiende que la adquisición es sobre un inmueble, allí sí la anuencia de la Junta es pertinente y obligatoria. Esas dudas, aunque simples generaron que se resolviera, con 24 ediles en sala, el regreso del informe a la comisión y que en la primer sesión del Legislativo, no se concretara la solicitud de la Intendencia.

