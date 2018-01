BHU a la espera de Ley que incentive viviendas

El BHU tiene una morosidad muy baja y busca una reactivación de sus soluciones habitacionales. Con los cambios que se han introducido en el Banco Hipotecario del Uruguay se han ido corrigiendo algunos problemas de funcionamiento, donde el pasaje de muchos deudores a la Agencia Nacional de Viviendas y otras decisiones tomadas en su momento han ido haciendo que la morosidad sea baja en la entidad bancaria.

De todas formas, se sigue promocionando la posibilidad de ser ahorristas del Banco Hipotecario para poder acceder a la casa propia, aunque no es excluyente para poder acceder a un crédito del Banco. Actualmente hay planes de viviendas para todas las personas en general, por lo que hay una posibilidad mayor a través de esos planes.

En los últimos tiempos se han levantado reclamos de deudores ante algunas medidas que se han tomado desde el Banco Hipotecario del Uruguay. El Director de la entidad bancaria por la Oposición Dr. Gustavo Cersósimo expresó a los colegas de Radio 41 que todas las actividades de la Institución están marcadas por el Banco Central, aunque señaló que desde el Directorio y en su persona en particular, se busca ser lo más sensible posible para atender y apoyar a quienes están haciendo los esfuerzos para poder terminar de pagar las viviendas a las cuales hayan accedido a través de préstamos o los distintos planes que el Banco posee.

El Dr. Gustavo Cersósimo hizo referencia al proyecto de vivienda popular a estudio en el parlamento, presentado por Unidad Popular, e indicó que es el Ministerio de Economía quien debe garantizar el equilibrio financiero entre los distintos deudores y el propio banco.