Conflicto en plantaciones de Cannabis en San José

Trabajadores analizan medidas si no existen respuestas de empresa y autoridades Sobre finales de 2017 se generó una situación compleja en las plantaciones de Cannabis ubicadas en los predios linderos al Penal de Libertad en nuestro Departamento. Los trabajadores rurales, procuraban llegar a un acuerda para que se estableciera un protocolo de salud e higiene laboral para los trabajadores de esas plantaciones, que además de los requerimientos que son comunes a quienes esa rama de actividad, tiene también algunas especificidades que el sindicato entiende necesarios atender. Mientras se han concretado algunas reuniones con representantes de las empresas y también del IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis) en procura de un acuerdo que contemple esas necesidades, el pasado 27 de diciembre, una de las trabajadores sindicalizadas fue despedida sin previo aviso, prohibiéndosele en ese momento el ingreso a las plantaciones. Eso generó, entre otras gestiones un rápido planteo del dirigente Germán González, a los integrantes del PIT-CNT y también del MTSS, gestiones que posibilitaron una nueva audiencia, esta vez en dependencias del Ministerio de Trabajo. González expresaba en esos momentos, que las prioridades habían sido modificadas, y que los máximos esfuerzos se concentrarían en que la trabajadora sea reintegrada. La instancia no arrojó los frutos que se esperaban por parte de la gremial, ya que la Empresa argumenta que la trabajadora no había sido despedida sino que su contrato había finalizado. En estas horas, los trabajadores vienen analizando junto a sus asesores los pasos a dar, y por el momento no se descarta ni se confirma ningún tipo de medidas. Seguramente en las próximas horas puedan existir novedades sobre este conflicto que de no encontrar rápida solución puede llegar a generar una movilización de carácter nacional.