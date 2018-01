Ana Sara Casas y un sueño cumplido

Certamen Nacional «Señora de las Cuatro Décadas» 2017

Rossana San Martín Cruxên

El 26 de noviembre de 2017, la maragata Ana Sara Casas(*) fue coronada como Reina en el «Certamen Nacional Señora de las Cuatro Décadas» en Punta del Este. Esa conquista fue muy festejada por su familia que tanto la apoyó, y por toda la gente que la quiere. Relató cómo llegó a ese reinado en una entrevista que le hiciéramos el 1 de diciembre, cuando aún estaba plena de emoción. Es nuestro pequeño regalo para su cumpleaños que fue anteayer.

La ayuda de una amiga y más causalidades

_ Mi amiga María Quírico informó a mi madre(Ana Marìa Martìnez), sobre el certamen. Supe que había que desfilar en Punta del Este y ya eso me fascinaba. Me comuniqué con los organizadores y ese fue el inicio.

_¿Quién es el responsable de este certamen?

_ Héctor González, quien está muy vinculado a los medios de comunicación de Punta del Este. Tiene programas de radio y de televisión. Sus hijas Rosario y Magdalena también se ocupan de la organización de este certamen. Son excelentes. Fueron muy cordiales en todo momento. Me comuniqué con Magdalena. Me pidió una fotografía y mi currículum. Poco después me llamaron para decirme que era la representante de San José en el «Certamen Señora de las Cuatro Décadas».

_Participaron los 19 departamentos de nuestro país.

_ Había una representante por cada departamento. En algunos este evento no está organizado, como es el caso de San José, y por eso nos eligieron del modo que te conté. En otros departamentos se hace una elección previa, como pasa con la Reina del Carnaval.

_ Está muy bien que se haga una preselección.

_ ¡Claro! Eso permite que la señora experimente lo que es la pasarela. A mí me gusta mucho, pero hacía años que no desfilaba.

Precoces aprendizajes y reinados

_ Te gustaba la pasarela desde pequeña…

_ Era el sueño que tenía desde niña de ser modelo. Por suerte tengo una madre que siempre nos apoyó en todo. Cuando tenía 14 o 15 años, me inscribí en la Academia de Modelaje de Carmen Morán, que es una mujer divina. Mi madre me acompañó durante dos años mientras fui a esa academia. Te enseñaban de todo: cómo caminar, maquillaje…

Había una compañera que iba desde Maldonado, otra del Chuy, yo de San José y el resto, era de Montevideo. Amelia, la compañera del Chuy, puso una academia allá. Nos escribíamos cartas. Ella nos invitó a mí y a la de Maldonado a un desfile que organizó en Lascano. Desfilamos en el Club de Rocha, que era diferente a los que se hacían acá, porque era un desfile temático. _ Esos conocimientos te sirvieron para este certamen.

_ Así es. Por otro lado, siempre me encantó. Cada vez que me invitaban a desfilar en San José lo hacía…

En la adolescencia también, en una Semana de la Juventud Maragata, se eligió la Reina y obtuve el primer lugar.

«En este certamen se respeta y se cuida mucho a la mujer»

_ Retornando a este Certamen, las 19 preseleccionadas tuvieron un encuentro en Montevideo el 27 de octubre de 2017.

_Sí. Fue en un hotel cercano a la Terminal Tres Cruces. Estaban los organizadores y las concursantes. Nos explicaron qué pautas tenían con respecto a la votación de las aspirantes. Nos entrevistamos con el diseñador Eduardo dos Santos, un encanto de persona. Tiene la boutique «Ángeles» en Punta del Este. Nos preguntó qué colores y qué tipo de vestidos no nos gustaban.

_ A menudo te imponen lo que debes vestir.

_ En este certamen se respeta y se cuida mucho a la mujer. Eduardo no nos tomó ninguna medida. Nos sacó fotos de frente y de perfil.

_ Se hizo una votación por «whatsapp»…

_ Todas teníamos el mismo número (8338), pero había que aclarar qué departamento, poniendo «Elijo San José», en mi caso. Y era análogo con los otros departamentos.

Nos ordenaron por altura, porque llevamos los zapatos que íbamos a usar. Fue lo único que pusimos nosotras. Todo lo demás lo brindaron ellos. A mí me tocó el número 17.

Después de ese encuentro, ya era el Certamen que consistió en tres días: 24, 25 y 26 de noviembre de 2017. Nos quedábamos en el «Hotel San Marcos» de Punta del Este. El domingo 26 fue el desfile final en el «Casino Nogaró».

«Verde que te quiero verde»

_¿ El Jurado hizo la elección en ese desfile final?

_ Los tres días importaron. El primero hubo un encuentro al mediodía. Fuimos a un restaurante de Maldonado. Había dos miembros del Jurado. Cada una de nosotras nos presentamos brevemente. Observaban todo y cómo nos relacionábamos con nuestras compañeras. Los organizadores siempre estaban, porque nos trasladaban a todos lados. En la tarde tuvimos la prueba de vestido. Íbamos en grupos de tres. Como ya dije, yo tenía el número 17. San José, Durazno y Melo fuimos las últimas.

Ese día me encontré con una muchacha de Libertad llamada Marianela Soto. Nos conocíamos, pero hacía tiempo que no nos veíamos, porque ella ahora vive en Maldonado y es diseñadora de alta costura. Ella hacía los ajustes. Cada vestido tenía el cartelito del departamento correspondiente. A mí me quedó que ni pintado, precisaba apenas un ajuste en la cintura.

_ Ese era tu vestido verde del final…

_ Sí. Aparecemos en fotos con otros vestidos que eran nuestros. Hay una foto en la que estamos todas de blanco, pero era ropa nuestra. Todas formamos un grupo de «whatsapp», por lo que nos fuimos conociendo.

Un grupo inolvidable con muchas historias

_Mencionaste que el vínculo entre ustedes fue muy lindo.

_¡Fue precioso! Inolvidable…

_ En general en los certámenes, como hay competencia, se suscitan rivalidades.

_ Los organizadores nos dijeron que fuimos una excepción a esa regla. Nos avisaron que los vínculos podían cambiar cuando empezaran los premios, pero eso no pasó. Había muy buen «feeling» entre nosotras. Cuando recibí la corona de reina, todas me abrazaron con mucho afecto…

_Fue el 26 de noviembre en el Casino Nogaró.

_ Cerca de la medianoche se supo el resultado. Empezó a las 21 horas. Nos hicieron preguntas, cuyas respuestas podíamos preparar. Una era sobre lugares turísticos de cada departamento. Ellos evalúan la forma de expresarse, la cultura de cada una. Algunas compañeras se pusieron muy nerviosas, a mí eso no me pasó, por suerte.

_ Estás acostumbrada a tratar con distintos grupos humanos y también trabajas con edades diversas.

_ Sí. Pero esto era algo muy diferente. Otro de los desafíos era desarrollar un tema. Me basé en lo que hago: la importancia de la actividad física. Consulté con una prima y una amiga. Lo escribí y lo estudié, pero en el momento, fluyó…

_ Estuvo un poco difícil la elección del primer puesto a cargo del jurado.

_Sí. Hubo dudas entre las dos que nos llamábamos Ana. Ana Velazco, la participante de Paysandú, preciosa mujer y muy buena compañera. La Señora más votada por mensaje de texto fue Teresa, de Rocha. Nosotras también teníamos que votar y hubo un empate entre Alicia de Canelones, una morocha muy bonita y Ana, la de Paysandú. Fue la primera vez que se dio un empate en el certamen. Lo resolvieron por sorteo. Ganó Alicia como mejor compañera.

Las historias de vida eran muy fuertes.Unas eran viudas, otras divorciadas, otra compañera lucha contra una dura enfermedad, otras perdieron hijos. ¡Admirables, realmente! Es fácil juzgar cuando estás como espectador, pero se desconoce lo que hay detrás de cada persona...

Feliz desenlace y nuevas puertas

_ ¿Qué premios obtuviste, además de la coronación como Reina?

_ Un viaje a Río, entre otras cosas, pero lo mejor fue lo que vivimos.

_ Tú no pensaste que ibas a ganar…

_ Fue una sorpresa y un sueño cumplido. Me gustó mucho «subirme a los tacos», cosa que no hago habitualmente por mis actividades. Yo ando con championes y chatitas.

_ Ensayabas todos los días caminar con esos zapatos de taco que te compraste…

_ Andaba haciendo las tareas domésticas con los tacos, iba con ellos al almacén de la esquina de casa y la dueña se reía.

_ Te emocionaste mucho cuando ganaste y lo compartiste con los grupos con los que trabajas… Te lo mereces, porque eres una persona muy fresca y espontánea, además de bonita.

Tal vez sea el inicio de algo…

_ Ya me propusieron integrar el jurado de Treinta y Tres para el año que viene.

Los organizadores nos pidieron a las 8 finalistas, que en esos 8 departamentos se hagan desfiles, en lo posible de las 19 concursantes.

En Dolores se hace la Fiesta de la Primavera y también me invitaron.

Tengo muchos proyectos y creo que se van a ir encaminando… ¡Estoy muy contenta!

(*)Ana Sara Casas es docente de Educación Física en Secundaria, en el Liceo N°1 (IDAE). Da asimismo varias clases en distintas instituciones y locales, en forma gratuita, por convenios con la Secretaría Nacional de Deporte. Le hicimos una primera entrevista en el ICE, institución en la que tuvo un grupo gratuito de Gimnasia para adultos, los martes y jueves de mañana en el 2017.Ni se imaginaba que ganaría este certamen, pero estaba ilusionada por participar.