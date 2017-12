Oscar López: "La situación económica de la Intendencia es muy jodida"

Tanto en su edición del mes de diciembre de "Utopías" el órgano de comunicación del Frente Amplio en San José, como en una conferencia de prensa a la que convocó el presidente de la coalición de izquierdas, Oscar "torito" López, en la pasada mañana, se cuestiona fuertemente a la administración Falero por lo que se entiende es una situación "caótica" de sus finanzas. Flanqueado por diferentes dirigentes del Frente Amplio como los ediles Ana Gabriela Fernández (Casa Grande) o Javier Gutiérrez (PS), el Diputado Suplente Juan Carlos Hornes (1001), entre otros, el Presidente del Frente Amplio explicó los motivos de esa conferencia en donde se pretendía realizar un "balance" en diferentes temas que hacen a la administración departamental. López, comenzó señalando: "nosotros no queremos dejar que se cierre el año sin la valoración del FA, porque esperábamos que la Junta convocara para tratar la Rendición de Cuentas, y sin pretender herir susceptibilidades, nuestra valoración es negativa y al no contar con los votos el Intendente, convocar para su análisis significaría que esta rendición de cuentas no se aprobara…". Ratificamos lo que decimos en la bancada, no podemos acompañar esta rendición de cuenta porque tiene muchos elementos que ha venido denunciando sistemáticamente el FA desde el 2012 a la fecha. Hay un déficit importante, por más que él (Falero) no lo quiera reconocer, siga insistiendo que no es así y que va a realizar una rendición de Cuentas en el mes de febrero, y nosotros le decimos que tal cual fue presentada a la Junta Departamental, está demostrando el déficit. Se le suma a esto el planteo de solicitud del prestamos en el BROU, que acompañamos que era imprescindible para que saldara con los proveedores y los créditos laborales de los funcionarios… Estamos convencidos que la Intendencia está en una situación económica "jodida", y así lo indican los números…", aseguró López. A la vez señaló que la fuerza política ha planteado propuestas alternativas para evitar continuar en esta situación de dificultades económicas. Algunas de ellas son enumeradas en la publicación partidaria a la que hacíamos mención. (Ver recuadro) Reivindicación del FA El Presidente del Frente Amplio reivindicó enfáticamente las obras que concreta el Gobierno Nacional del Frente Amplio aunque se siga señalando que no hay ninguna. Allí dijo: "Por ejemplo la histórica situación de conflicto en Boca de Cufré, ha sido solucionado por el Gobierno Nacional. Allí dijo que es necesario señalar la trascendencia que tiene el aporte del Gobierno Central en muchas de las obras que se realizan en San José, citando por ejemplo la Avda. de Ingreso a Libertad, Avda. Larriera y allí también dijimos que eran recursos de origen nacional, hoy está proyectado iniciar Herrera y también será con aportes del Gobierno Nacional. "Hoy se plantea que el by pass, es de la Intendencia y que está costando un platal, debemos decir, esa plata es del Gobierno Nacional…" Nosotros le decimos al Sr. Falero que debe reconocer que el Gobierno Nacional está trabajando y apoyando la gestión de la Intendencia. Las noticias Antes de cerrar el 2018 se concretará el llamado para la construcción de la Ruta 79 con la ciclovía. Ya está confirmado que en el 2018 se construirá la doble vía de Ruta 3, así que el Frente Amplio, sigue cumpliendo con las promesas electorales. Pero a la vez en el segundo semestre de 2018 se iniciarán las obras de saneamiento de CDP, pese a los dichos del Señor Intendente que eso no se va a cumplir. Hoy ratificamos que se cumplirá con la palabra empeñada por el Presidente, y el inicio de las obras de saneamiento en CDP se concretará en el segundo semestre de 2018