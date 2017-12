Propuestas del FA «anti caos»

Nuevo plan de facilidades para atacar la morosidad tributaria: el último plan aplicado impactó en la mejora de la recaudación, por eso proponemos implementar una nueva fase. Iniciar el proceso de Actualización del catastro departamental, para que sea NOMINAL. El sistema actual permite que grandes latifundistas urbanos sostengan una gran cartera de propiedades personales, pagando los impuestos sobre unas pocas que le reditúen. El moroso debe ser identificado con todas sus obligaciones, siendo el sistema actual protector de quienes más deben. Además es insostenible mantener valores de contribución inmobiliaria basados en cálculos antiguos, premiando a numerosos propietarios de viviendas de alto valor. Tasa de alumbrado

Rebaja de las nuevas tasas de alumbrado público a $150 la máxima y $70 la mínima. Considerando lo recaudado por la IDSJ en el 1o semestre de 2017 ($33 millones) y el consumo de alumbrado público ($ 22 millones) en el mismo período, y el subsidio del 40% del consumo que paga el Gobierno Nacional por la ley del SUCIVE ($9 millones); y en base a estimaciones propias, con las tasas actuales ($240 y $150) la IDSJ recaudará este año $40 millones más de lo que le cuesta el servicio. Esta medida implica un gran alivio para los contribuyentes de menos ingresos que se compensa con el ahorro en el consumo debido a la tecnología LED, los ajustes anuales de tarifas y el incremento de los aportes del Gobierno Nacional, por lo que el erario de la IDSJ no tendría impacto alguno. Pautar el aporte de esta Tasa por padrón, y no por contador, para favorecer el principio de equidad al momento de abonar nuestros impuestos.

RRHH

Bloqueo de compensaciones, viáticos y horas extras a jerarcas y jefes. Reducción del peso salarial destinado a Jerarcas electos por confianza política. Otorgar la partida extra en Ticket alimentación por única vez, solicitada por ADEOM (+4 millones) Eliminar el concepto de viáticos sin rendición, habilitar el rubro reintegro de gastos con autorización previa y pago contra facturas por un monto equivalente al 50% de lo registrado en 2016 (-16 millones) Ÿ Sobre la utilización de las horas extras, teniendo en cuenta la situación actual, y para comenzar el proceso de desmantelamiento del sistema de prebendas, proponemos reducir un 30% el otorgamiento de horas extras. Para no generar inconvenientes al trabajador, en un plazo coherente, y a través de la negociación bipartita, debe ser completado el Estatuto del Funcionario y el Escalafón Municipal, para que definitivamente el pago de salarios sea a través de las valías de los funcionarios, y no de la discrecionalidad política de los jerarcas. Con estas medidas, y un intenso proceso de formación a los funcionarios municipales que mejore la eficiencia de su función, podremos ahorrar millones de pesos y los trabajadores percibirán un salario digno cumpliendo su función.