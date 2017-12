Vitales tambores de «La Explanada»

Con Rafael Martínez Crosa Rossana San Martín Cruxên El pasado 27 de diciembre, conversamos con Rafael Martínez Crosa, director y responsable de la comparsa «La Explanada» de San José, quien entrega su alma a este colectivo. Esta es una forma de complementar la nota que le hiciéramos al fotógrafo artístico Rodrigo Betarte Cabrera, quien registró el «élan» de un desfile de «La Explanada». Estos tambores y las pulsiones de sus integrantes están durante todo el año. Entramos al «rancho» de la Explanada de AFE y su predio, donde ellos crean sus trajes, estandartes y orquestan sus ritmos que luego (re)suenan por donde pasa esta comparsa.

Se puede colaborar con el desfile que harán en Isla de Flores en Montevideo el 8 de febrero de 2017, en el colectivo N°82184 para la comparsa «La Explanada», en cualquier «Abitab» del país. En el fragor, el encanto del encuentro _¿Cuánto hace que está «La Explanada» en San José?

_ Surgió de una idea de la gente del barrio de la Explanada de AFE de San José, principalmente de Fabián y Federico Cardozo, quienes sumaron a vecinos y amigos. Arrancó desde la casa de ellos y salió durante años la comparsa desde ahí. Tenemos el muro pintado con nuestro distintivo. Coincidió con el año en que regresé a vivir a San José, que fue el 2009. Se decidió salir en el carnaval de acá y ese fue el inicio.

Ahora llega el sueño que en algún momento tuvimos, que es casi realidad. Por otro lado, se rescató un espacio, porque limpiamos todo el predio del rancho en el que ensayamos y armamos todos los trajes, los accesorios y lo que precisamos para cada desfile.

_ Ensayan todo el año. ¿Qué días se juntan para este «ritual»?

_ Todos los sábados. Más allá del ensayo concreto, es un fenómeno cultural en sí mismo, porque salimos en varias fechas para que la gente escuche los tambores y que disfruten de esta comparsa. El toque del tambor necesita del hecho de conocerse, de tocar juntos, de compartir, que es muy importante. El fin es la música a través del candombe, pero también el encuentro como familia… Una comunidad autóctona que recorre nuestras calles _¿Dónde se reúnen?

_ En la Explanada de AFE . Salimos por la calle Sarandí de nuestra ciudad y cuando llegamos al Liceo N° 1 [IDAE], se vuelve a templar. Tomamos Becerro de Bengoa y luego Colón, para regresar a AFE.

_ Han ido a Durazno a desfilar.

_ Fuimos en el año 2011, pero después en 2015,2016 y 2017. Pero en esos tres años ya fuimos pensando en el concurso que se hace ahí. Mejoramos mucho la producción y el número de gente que participa. Nos fue muy bien este año.

_¿Cuántos son?

_ Rondamos las cien personas. En los días del desfile hay 150 personas, porque tenemos mucha gente que nos rodea. Todos van con algún familiar y amigos que acompañan. La comparsa «La Explanada» es una comunidad muy grande de gente, de diversas edades y realidades. Siempre señalo que la comparsa es una organización autóctona del Uruguay. El 8 de febrero en «Desfile Oficial de Llamadas» _Ustedes ganaron una distinción. ¿Cuál?

_ El Intendente de Montevideo Daniel Martínez cambió el Reglamento y ya no se limitó exclusivamente a la pequeña puertita de entrada que era el «Desfile de Llamadas de Durazno», en la que solo entraban tres comparsas del interior. Pasaban solo las tres primeras del concurso. Nosotros llegábamos hasta el cuarto o quinto lugar. Ahora con el cambio de reglamento, se habilitó que pudiéramos dar la prueba de admisión que se realiza en El Prado de Montevideo, entre setiembre y octubre de 2017. Hacían esa prueba todos los años, pero los del interior no podíamos participar. Este año dimos la prueba y quedamos en el 12° lugar. Podrían clasificar más de 20 comparsas, no recuerdo la cantidad exacta. Gracias a esa clasificación que obtuvimos, vamos a desfilar el jueves 8 de febrero de 2018 por Isla de Flores de Montevideo, en el «Desfile Oficial de Llamadas». ¡Estamos «a full»!

_Ahora algunos compañeros tuyos están trabajando.

_ En estos días es complicado que todos tengan tiempo para venir. Se está produciendo algo ya. Tenemos trabajo sin pausa hasta el 8 de febrero. Hacemos la ropa, los gorros… Hay modistas que se encargan de la costura. Pintamos los tambores, realizamos arreglos.Volamos, imaginamos sobre el papel, después vamos a los trajes y al disfrute del carnaval con la gente. Lenguajes distintos para una misma comparsa _ Le hice una entrevista a Rodrigo Betarte Cabrera por sus fotos en tributo a la comparsa «La Explanada», que quedaron bellísimas. Se exponen otra vez desde hoy [ayer, miércoles 27], en el Espacio Cultural San José. (*)

_¡Me encanta esa muestra! Rodrigo me pidió permiso para acompañarnos hasta el desfile de Durazno y le dije que me fascinaba la idea. Él logró un hermoso material y había que exponerlo.

Rodrigo registró todo el proceso previo a la ida a Durazno. Estuvo todo el día acá en la Explanada, durante el desfile en Durazno, y hasta que se recibió el premio a las 7 de la mañana. Salimos en el 5° lugar.

_ Hay una foto de Rodrigo Betarte Cabrera que registra el final del desfile. Es a la que nos referimos en una nota que publicamos el pasado sábado 23 y subtitulamos ese momento «Luna que sueña con nuevos sones . En el catálogo de la muestra aparece esa luna y un excelente comentario de Ernesto Pérez.

_ Esa luna es fruto del trabajo que hacemos acá durante todo el año. Debemos juntar fondos, encontrar a la gente...

_ Le entregas tu alma a esto.

_Somos varios que se la entregamos. Es un trabajo colectivo y eso es muy bueno.

_¿Cómo pueden colaborar materialmente con ustedes quienes quieran hacerlo?

_ Hay un colectivo en «Abitab» para la comparsa «La Explanada». Pueden donar lo que quieran, desde donde quieran al N° 82184. Hasta el 8 de febrero hay tiempo para colaborar con nosotros. (*) La muestra se llama «CANDOMver- Testimonio fotográfico y tributo a La Explanada». Se expuso por primera vez del 2 al 6 de diciembre pasados en el marco del «Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial.» Se reabrió el pasado 27 de diciembre. Podrá verse durante todo enero de lunes a jueves, de 9 a 15 horas. Viernes de 9 a 15 h y de 19 a 22h. Sábados y domingos, de 19 a 22 h. Apoya esta muestra fotográfica de Rodrigo Betarte Cabrera, la Dirección de Cultura del Gobierno Departamental de San José.