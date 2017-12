Actividad reducida en dependencias de la ISJ Escrito por -- Cajas cerradas este viernes Mañana viernes 29 de diciembre, no se efectuarán tareas de recaudación en las oficinas del Gobierno Departamental de San José, debido a que ese día la Banca no se encuentra operativa. Asimismo, se realizará el arqueo de cajas en las distintas dependencias, tanto en la ciudad de San José de Mayo como en los centros poblados. La tarea se retomará con normalidad el próximo martes 02 de enero de 2018 SUCIVE Suspendido Paralelamente en la tarde de ayer se informó también desde la Intendencia que tanto el día 2 como el tres de enero no será posible realizar trámites vinculados al SUCIVE. La comunicación estaca que: " El sistema informático del SUCIVE actualizará su información los días 2 y 3 de enero de 2018. Por tal motivo, durante esos dos días los trámites en la Dirección General de Tránsito se verán suspendidos. La actividad se retomará con normalidad el día jueves 4 de enero.

