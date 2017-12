Senado aprobó cambios al Fondo de Solidaridad

La iniciativa fue del Partido Nacional durante el tratamiento de la última Rendición de Cuentas, y posteriormente se sucedieron dos proyectos provenientes uno del Frente Amplio y otro del Partido Independiente. Luego de que las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, recibieran a representantes de la UDELAR, UTEC, ANEP, Caja Profesional, Asociación de Egresados Universitarios y Comisión Administrativa del Fondo de Solidaridad, se logró una síntesis entre las propuestas, promoviendo cuatro modificaciones en la nueva Ley.

1) Los contribuyentes pasan a pagar un máximo de 25 años en lugar de 35, o hasta cumplir los 70 años, o hasta que el contribuyente acceda a una jubilación. 2) Las retenciones por no estar al día pasan del 100% al 50% de las remuneraciones de cualquier tipo, hasta un tope de 40 BPC (coincidiendo con la intangibilidad de los salarios fijada en el 50%). 3) Los gastos de funcionamiento que hoy superan el 7%, no pueden pasarlo, llegando a un máximo del 5% en 2020. 4) Se establecía que las remuneraciones de los funcionarios del Fondo no podrán superar las que percibe un Profesor de la UDELAR.

El Senador Carlos Daniel Camy destacó "como un hecho positivo que se haya logrado conservar la necesidad de introducir cambios al funcionamiento del Fondo de Solidaridad". Agregó que es un "tema importante", recordando que el Fondo en el pasado año significó una "cifra cercana a la U$S 15.000.000", "donde debemos tener presente que de cada 100 alumnos egresados, 17 lo hacen habiendo recibido becas otorgadas a partir del Fondo". El Senador destacó en la discusión del Proyecto de Ley en el Senado, la "mejora importante" que significa que "los excedentes generados anualmente se deriven a la constitución de un Fondo de Reserva aplicado a nuevas becas". Agregó que "en anteriores presupuestos de funcionamiento del Fondo de Solidaridad se habían "autoaprobado" un sistema de remuneración variable por el cual resultaban premiados, en función de determinados objetivos, los funcionarios del Fondo, con la particularidad de que casi el 60% de los premios los percibían los que ocupan cargos gerenciales".