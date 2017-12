El Senado de la República hizo suyo el pedido de información que realizara el Senador Carlos Daniel Camy, dirigido al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y a través de éste al Instituto Nacional de Colonización (INC). En el mencionado pedido, Camy solicita se indique entre otros aspectos, cantidad de hectáreas de tierra que han pasado al INC al amparo de la Ley 18.187, la cantidad de hectáreas vendidas por no cumplir los fines colonizadores, las fracciones desafectadas de la Ley de Colonización, detalle de los importes que fueron percibidos anualmente por el INC y el destino dado a los mismos y detalles de las fracciones ofrecidas en venta al INC en el marco del art. 5º de la Ley 18.187.

