Para el Frente Amplio Intendencia obstaculiza la tarea de la investigadora

Fernández y García, pretendieron informar al cuerpo que las demoras de la Intendencia impiden avanzar en la investigación sobre la empresa de Bacigalupe. Ante la negativa reglamentaria, hicieron público el informe Los representantes del Frente Amplio en la Comisión investigadora que analiza la vinculación de las empresas fúnebres del departamento con la Intendencia, y que entre otros elementos investiga si existió un trato diferencial de la Administración Falero para con la empresa del Diputado Ruben Bacigalupe, tras el incumplimiento de un convenio firmado por cerca de 1.600.000 millones de pesos y la omisión del Ejecutivo de dar cumplimiento a las medidas establecidas en dicho documento, presentaron ayer un informe preliminar en la que exteriorizaron y oficializaron su molestia por la demora registrada en el envío de la información desde el Ejecutivo. El reglamento no permitió que el Informe ingresara en la sesión de anoche, el último encuentro ordinario del año 2017, pero de todas maneras, los ediles Ana Gabriela Fernández (Casa Grande) y Pablo García (711) remitieron el informe a la mesa y paralelamente ante el requerimiento de los medios lo hicieron público. El informe del FA Textualmente el documento señala: "Informe de los delegados del Frente Amplio en la Comisión Investigadora, al Plenario de la Junta Departamental: Considerando 1) Que la comisión investigadora, comenzó a sesionar el día 9 de noviembre de 2017. 2) que dicha comisión resolvió el mismo día 9 de noviembre, solicitar al Ejecutivo Departamental la documentación necesaria para realizar la tarea que le fuera encomendada. 3) que la nota fuera entregada a la Intendencia el día martes 14 de noviembre. 4) habiendo recibido documentación parcial e insuficiente el día 7 de diciembre. 5) que la comisión resolviera en 4 oportunidades reiterar la solicitud de información. 6) que al día de la fecha la comisión no ha vuelto a recibir nueva documentación de la ya solicitada desde el 14 de noviembre, los delegados del FA designados en la comisión investigadora, resuelven. 1) Informar al Plenario de la Junta Departamental que el trabajo que le fuera encomendado a la comisión investigadora, no ha podido avanzar por falta de documentación que no aporta el Ejecutivo Departamental".

La edila Fernández, destacó que es variada la información solicitada y que no ha sido remitida desde la Intendencia. Aseguró: "sin eso es muy difícil trabajar, por lo que nosotros nos sentimos en la obligación de informar al Plenario que ha pasado ya un mes y medio (…) y que no ha sido posible llevar adelante la tarea. Tanto Pablo (García) como yo, entendemos que no queremos perder el tiempo, queremos cumplir con lo que se nos ha encomendado. Después que se tenga la información veremos lo que se resuelve, pero si ni siquiera tenemos la información es muy difícil trabajar…". Consultada si se entiende esto como un ninguneo a la Junta Departamental o falta de voluntad de investigar, la legisladora departamental señaló: "en principio quisiera no atribuirle una consideración política. Si yo fuera del Ejecutivo Departamental y hay una investigadora de esta índole trabajando en la Junta, creo que haría las cosas para que esa información llegue. Se nos ha dicho que hay problemas de personal, pero yo no0 sé cuáles son las prioridades, entiendo que estamos ante un hecho importante desde el punto de vista político, que involucran a la Junta Departamental e involucra a todo el Ejecutivo, por lo que me parece que hay que tratar de generar los canales para que eso fluya y el trabajo se pueda hacer…".

Al respecto y al ser consultado el coordinador del "Sumate" e integrante de la investigadora, Juan Martín Álvarez señaló que: "no corresponde que esto se dé a conocer al cuerpo, primero porque la comisión investigadora tiene un reglamento que debe cumplirse. (…) y en forma individual ninguno de los miembros pueden salir a dar a conocer elementos de la comisión. En el caso incluso planteado por los señores ediles del Frente hubiera probablemente acompañado por algunos integrantes del Partido Nacional pero debe canalizarse por donde debe canalizarse que es por intermedio del Presidente de la Comisión (El Dr. Manuel Larrea) para que sea un informe de la comisión y esto era el informe de dos ediles que integran esa comisión, pero no representan ellos por sí solos, a la comisión…".