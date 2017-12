García: "Pretendíamos que se estudiara la baja de la tasa y el "Sumate" no quiso discutir el tema"

El oficialismo "Sumate" no votó la inclusión de la moción presentada por el FA para analizar el resultado de la tasa de alumbrado que requería 21 votos y la bancada de izquierda se retiró de sala. Fueron seis las mociones urgentes que ingresaron ayer a la sesión de la Junta. Una de ellas había sido anunciada por el edil del FA Pablo García quien pretendía se analizara en sala el funcionamiento de las tasa de alumbrado que entraran en vigencia el 1ro de enero de 2017. En ese contexto, por tratarse de la tercera moción presentada requería de 21 votos en sala para poder considerarse, pero en la oportunidad y pese al respaldo de los ediles de Alianza, los ediles del oficialista "Sumate", no votaron la incorporación del asunto, por lo que no pudo ser tratado. La respuesta inmediata desde la coalición de izquierdas fue retirarse de sala, y aunque se mantuvo el quórum por parte del Partido Nacional, el propio García y Germán González, expresaron su molestia por lo ocurrido. Al respecto los diles del Frente, señalaron que "pretendíamos hacer una evaluación del funcionamiento, porque no creemos en la palabra del Intendente. Creemos que la Intendencia ha recaudado por concepto de tasa de alumbrado, más de lo que ha pago, va a tener un excedente de más de 20 millones de pesos, y entendíamos que debíamos proponer el estudio de las tasas, la baja principalmente de las más baja y también un estudio de la zonificación, en donde ya hemos aprobado informes de la comisión de asuntos internos en el que se expresa que hay zonas por ejemplo en Ecilda Paullier, en donde se les está cobrando tasa y no tienen servicio… es necesario una revisión de todo el tema…". Según García, "hoy deberíamos haber propuesto al Ejecutivo el estudio de la baja de la tasa de alumbrado, acá el "Sumate" no lo quiso discutir, obviamente dándonos la razón en que el cobro es excesivo…". García dijo estar "sorprendido" por la actitud del oficialismo, y dijo que "obedece" al ninguneo del Ejecutivo Departamental para con la Junta. Vamos a insistir porque "parece que el Ejecutivo no quiere discutir algunos temas…"

Según el coordinador del "Sumate", Juan Martín Álvarez, "el análisis debe hacerse una vez que se cierre el año 2017, con todos los números sobre la mesa, y hasta ahora lo que hemos visto de parte del edil Pablo Garcái, es una consideración de números en donde se compáralo recaudado con el gasto de consumo, y no sólo debe hacerse esa comparación porque hay otros elementos como por ejemplo el mantenimiento que deben ser tenidos en cuenta. Una vez que se cierre el año, que sepamos cuanto fue lo recaudado y que se compare con todos los costos que tiene el alumbrado público, allí sabremos realmente si los números fueron superiores y ese caso seremos los primeros en pedir una rebaja de las tasas…"