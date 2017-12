De tangos y otros pasionales golpes

8 de diciembre Maia Castro en el Museo de San José Rossana San Martín Cruxên El año del 70° Aniversario del Museo de San José, el Día Nacional de «Museos en la Noche» y el inicio de la «XI Semana del Tango», fue la conjunción perfecta para la vibrante presentación de la cantautora Maia Castro el pasado 8 de diciembre en el Museo. Muy buenos los arreglos y el teclado de Horacio Di Yorio, y la guitarra de Santiago Peraza. Marcelo Rodríguez fue el entusiasta locutor de este espectáculo. Apoyaron: Ministerio de Educación y Cultura, Centros MEC, Gobierno Departamental de San José.

Conversamos con Maia Castro después de su ovacionada actuación. _ Está presente en tu espectáculo la mujer contestataria. Varios de los tangos de la «guardia vieja» retrataban a la mujer como la culpable de todos los males, porque así se la veía. Los tiempos han cambiado un poco, pero…

_ Sin duda la nuestra es otra época en la que ciertas cosas se cuestionan y se lucha (en el buen sentido de la palabra), para que cambien. En la música está bueno expresar lo que cada uno siente al respecto. A mí eso me parece importante.

_ Tienes tres discos grabados en un estudio…

_ Sí. El primero se llamó «Maia Castro», después hice «Lluvia inerte» en el año 2012 y luego «De saltos y otros vientos» en el 2015. Hace un año hicimos uno en vivo:»Maia Castro en vivo-Milongas, tangos y otros vientos», que tiene canciones de los otros discos, tratando de ser un fiel reflejo de los espectáculos en vivo. Hice gira por todo el Uruguay con ese disco.

Es parecido al repertorio que hice acá, pero hay canciones que han cambiado. Me gusta rotarlas y no cantar siempre lo mismo.

_ ¿Sigues componiendo?

_Por suerte, sí. El próximo disco tendrá versiones de canciones de otros y composiciones mías.

_¿Has programado algún espectáculo para estos días?

_ Ahora estamos cerrando el año. Hay algo para «Uruguay a toda costa» en febrero. También tengo invitaciones. Los colegas de «Agarrate Catalina» ya me convocaron para el 14 de diciembre [jueves pasado].

_ Te he visto cantar a menudo con otros grupos y cantantes.

_ Yo invito a amigos a tocar y ellos también lo hacen.

En mayo del año que viene nos vamos de nuevo a Europa con este formato de trío. Horacio Di Yorio en piano y arreglos, Santiago Peraza en guitarra y yo. Es la quinta gira que hacemos por Europa.

_ Santiago interpreta muy bien la guitarra.

_ Es muy joven. Tiene 23 años. Integra el cuarteto de guitarras del Toto Méndez y es su alumno…



Sin pausas y sin red Tango, milonga y otros ritmos fluyen con la impronta personal de Maia Castro. Conmueve y logra muchos matices con su voz en temas clásicos como «Volver», «Milonga de arrabal», «Un cielo para los dos»…

Fueron cantados y comentados con picardía, los estereotipos de hombres abandonados y víctima de mujeres «malvadas» en tangos como «Tu perro pequinés», «La fulana». El público debió gritar con convicción (porque así lo solicitaba ella), en el hilarante «Haragán», para acompañarla.

«Cerrar los ojos», «Golpe», «Simplemente» y «Pausa» son algunos de sus vigorosos temas propios, que entusiasmaron mucho a la gente. Sus versiones de «La bestia pop» y «El lobo» fueron también un goce. Maia trasmite una contagiosa energía y tiene una potente presencia escénica. (*) La «XI Semana del Tango» se realizó desde el 8 hasta el 17 de diciembre de 2017 en el Departamento de San José.