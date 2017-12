Bacigalupe: «la investigadora no es contra la empresa, es contra el Intendente...»

El Diputado, Ruben Bacigalupe, fue invitado por nuestro colega Jorge Gutiérrez Pérez a su programa «Sobremesa» e hizo referencia a varios temas, entre otros nuestro trabajo

Bruno Danzov

Desde el día 3 de octubre, en el que publicamos bajo el título: «Pese a incumplimiento de convenio por deudas, ISJ no tomó medidas con empresa vinculada al Diputado Bacigalupe», he intentado que esa información, sabiendo que generaría las repercusiones que generó, no se transformara en un contrapunto entre un periodista, en este caso yo, y un Representante Nacional, en este caso Ruben Bacigalupe. Lo hice a sabiendas que se me iba a cuestionar a diferentes niveles, pero me mantuve al margen de esos intentos de contraponer, para que lo verdaderamente importante (la omisión de la Intendencia) no quedara como actor secundario de «una triste novela política». En esa «noticia», dejé muy en claro que no pretendía ni me interesaba profundizar en cuestiones personales. Recuerdo escribí: «…todos los contribuyentes, tienen derecho a generar un convenio con los Gobierno Departamentales, y es cuestión de cada persona o empresa las condiciones económicas, esas son personales, no es nuestra intención profundizar en esa cuestión…». De allí en más, en los últimos 73 días, los hechos son conocidos y los hemos ido compartiendo en la medida que surge la información. De todas maneras, hay algunos elementos que, pese al tiempo y la magnitud del hecho, no son entendidos o no quieren ser entendidos. Por eso entiendo necesario hacer una serie de puntualizaciones para retomar (lo que para mí) es la cuestión de fondo. Decíamos que en virtud de los documentos que pudimos analizar, entre otros el convenio, es evidente que la Intendencia estuvo omisa. El incumplimiento del convenio no lo he calificado en ningún momento. No esgrimí argumentos sobre cual es la realidad económica del Diputado Bacigalupe, su actual salario en el Parlamento, si los usuarios de los servicios de su empresa, pagaron o no por esa tasa, y tanto otros elementos que pueden resultar importantes para un «circo mediático», pero que no pienso suscribir. Me he limitado a los hechos, e «investigadora mediante», los hechos siguen siendo los mismos. «La Intendencia tenía la «obligación» de tomar medidas, con ésta, y todas las empresas que estén en la misma situación. No lo digo yo, lo dice el convenio firmado. Dice: «…en caso de producirse la caducidad, el Gobierno Departamental no autorizará bajo ningún concepto la continuidad en la prestación del servicio fúnebre, por parte de la empresa contribuyente…» No es una cuestión que pueda enmarcarse en el voluntarismo o la discrecionalidad del Gobierno, es una acción, que concomitantemente con las normas debe asumirse. Ese fue, es y será el motivo de nuestra nota del 3 de octubre. Seguramente lo he hecho mal, pero pese a que he buscado no he encontrado ninguna norma que justifique la «inacción de la Intendencia», que al fin y al cabo, lo decimos siempre «maneja nuestros dineros, los de la gente, no puede, aun siendo electo legítimamente arrogarse el derecho decir que normas y convenios se respetan y cuales no. Esa fue la denuncia concreta.

La investigadora

Solamente destinaré algunas líneas para con la comisión investigadora. Entiendo (es mi opinión y no pretende ser la verdad revelada), que ha sido ninguneada en forma permanente por la Intendencia. Y aunque me consta que algunos ediles del Partido Nacional están preocupados que «la situación no sea un circo mediático», elementos que comparto, han permitido que transcurrieran 2 meses sin recibir la información, nada más y nada menos del órgano que debe dar respuestas (no solo por este caso, sino porque la Junta es su contralor). Prefiero no realizar especulaciones, pero creo inferir que sin nuestra publicación del 3 de octubre no había nuevo convenio, ni recuperación de una deuda de 2.2 millones de pesos para las arcas de la Intendencia, y en el mismo marco, sin nuestra publicación del 2 de diciembre, todavía estarían esperando los documentos y la presencia de alguien del ejecutivo.



Habló Bacigalupe

En la tarde de ayer, el Representante Nacional por nuestro departamento y del Partido Nacional, sector Todos que lidera en lo nacional el Sen. Luis Lacalle Pou, y en lo Departamental el Intendente José Luis Falero, fue el invitado de nuestro colega Jorge Gutiérrez Pérez en su programa «Sobremesa» de radio 41. Allí el diputado habló de varios temas, incluso de nosotros.

Sobre la situación del convenio

Preguntado sobre si las empresas son agentes de retención, el Diputado señaló, enfáticamente que no. Dijo entonces «el servicio es genérico, se cobra en forma general y están incluidos diferentes rubros…», entre ellos el «gastos de inhumación», no existe en la Intendencia ninguna norma por la que nosotros seamos agente de retención», explicó entonces que «las empresas son responsables ante la Intendencia del pago del impuesto y somos a quines nos llega la deuda», «podrá haber otra biblioteca por ahí, pero nosotros no somos agentes de retención…». Descartó luego haber recibido un favor político por parte de la Intendencia, y señaló que el asunto está en una comisión investigadora a la que no ha sido convocado (…) la comisión investigadora no es contra Bacigalupe, es contra el Intendente, para saber si me hizo favores o no…» señaló el Legislador.

(N/R) Por el momento parece ser el único que entendió nuestra publicación, aunque debo corregirlo, no es en contra del intendente, es a favor de la transparencia en el manejo de los recursos públicos, y el cumplimiento cabal de la normativa vigente

El tono político

Nuevamente el legislador señaló que: «sé que la información salió, sé como salió, sé de donde salió, sé como se manejó, lo digo porque acá es chico y nos conocemos más o menos todos y como actuamos todos… y yo me he hecho responsable…»

«sabemos que detrás de esto, hay gente que trató de sacar provecho político…» Mantuvo sus expresiones vinculadas a que «el pedido de informes realizado por el edil del FA Pablo García, viene desde el otro sector del Partido Nacional…»

Según Bacigalupe, estaba en conocimiento que «esa información la tenían (…) y que me iban a pasar factura por lo que yo decía…», señaló en alusión a Alianza. «No tengo ninguna duda que se trata de un tema estrictamente político…», señaló al final.

Cuestiones éticas

«Lo que hizo Bruno Danzov no estuvo bien»

Luego de lamentar en varias oportunidades que se le cuestionara «éticamente» en forma pública y reiterada, dedicó unos minutos a la ética de este periodista. Consultado sobre «mi denuncia» (no de visión ciudadana) sobre los dichos del Presidente de la Junta Departamental, en cuanto a que «había que hablar con Falero y Nilo Pérez» para presionar a nuestro colega Jorge Gutiérrez Pérez, que había realizado un pedido de acceso a la información pública, señaló: «…primero decir que estoy totalmente en contra de eso… yo lo hablé con Danilo a este tema y en eso no tiene mi respaldo (…) yo quiero ir más allá, y seguramente va a generar mucho más polémica, porque se lo voy a decir a Bruno Danzov en su momento, me parece que lo que hizo Bruno Danzov, no estuvo bien. Porque era una conversación informal entre los ediles, y escuchó. Y a mi me parece que cuando hay una conversación informal entre los ediles, más allá que seas periodista o seas quien seas, entre gente, sean ediles o no, no puede salir a decir lo que se dijo en esa conversación…».

Decía al comienzo de esta extensa columna de opinión (con algo de información) que había preferido no generar un contrapunto con dirigentes políticos en torno a diferentes temas que hemos publicado para no restar trascendencia a los asuntos de fondo, pero en esta oportunidad y ante la «referencia personal», haré solamente algunas puntualizaciones. En primer lugar, defiendo el derecho del Diputado en disentir con mi comportamiento laboral, entre otras cosas porque yo asumo como tarea poder cuestionar el suyo. Recordará el Diputado que hemos compartido muchas «conversaciones informales» y de ninguna de ellas he publicado nada sin su consentimiento. Ahora bien, si en cualquiera de esas charlas surgiera la intención de cercenar la libertad de expresión, atacar a un colega, o blanquear algún hecho delictivo, irregularidad o similar no tenga dudas que al otro día será parte de nuestra publicación. Prefiero, como lo hice con el Presidente de la Junta, no ingresar en un debate ético, porque para el caso es subjetivo y lamento verdaderamente que al encontrarnos algunas horas antes del programa, en una actividad informal, no me trasladara tal concepto, que adelanto en nada, modificará la opinión que tengo de usted, de su función, de su accionar o de sus parámetros éticos (sean estos cuales fueran). Si entenderá el Sr. Representante Nacional, que en mi humilde entender, le caen las responsabilidades políticas inherentes a su condición de líder de un sector como es la lita 50 y representante de todos los ciudadanos, debió haber censurado a su propio compañero político, con la misma claridad con la que evalúa mi trabajo. Le he dado muestras al Sr. Diputado de mi accionar personal y periodístico, recordará que entre tantas otras conversaciones, le dije claramente, luego de la conferencia de prensa que realizó en la Bancada del «Sumate» en la Junta Departamental por la situación de su empresa que «nada de lo publicado tenía motivos personales, mucho menos políticos y que yo no respondía a intereses ajenos a los medios en donde trabajo». Se lo dije sin grandilocuencia y sin hacerlo público. Pese a esto, el diputado continúa señalando que nuestra publicación fue «inducida» y como «parte de una campaña en su contra…», si hubiese creído en esa conversación, el argumento debería haberse modificado, lamentablemente así como en la Interna de «su» Partido Nacional, estamos en una crisis de confianz... usted no me creyó, yo tampoco…