Ex Defensor del Vecino estará en San José

Esta mañana se reunirá la comisión multipartidaria que estudia la viabilidad del Defensor del Vecino para nuestro departamento El Director de Descentralización de la Intendencia Dr. Sebastián Ferrero confirmó que sobre las 10 de esta mañana de sábado, representantes de todos los partidos estarán reuniéndose para continuar trabajando en el análisis de la posibilidad de contar en San José con la figura del Defensor del Vecino. Para esta instancia está confirmada la participación de quien ocupara el cargo de Defensor del Vecino en Montevideo, Fernando Rodríguez.

Rodríguez estará dando su punto de vista sobre el trabajo a realizar, las características que hay que tener, y las facultades que ésta figura tiene.

El Dr. Sebastián Ferrero manejó que de acuerdo a lo que se había establecido por parte del Intendente José Luis Falero, para embarcarse en este proyecto, que calificó de ambicioso, debía existir un acuerdo de todo el sistema político departamental, incluyendo los partidos que no tienen representación en la Junta Departamental. De hecho, la propuesta surge del Partido Colorado.

Sobre el particular el Director de Descentralización de la Intendencia, recordó que hasta el momento no ha podido sentar en una misma mesa a los dos sectores del Partido Nacional, incluso antes de cualquier hecho que hubiese podido afectar la interna nacionalista.

Ferrero también expresó que entre quienes participan de la comisión tienen dudas, y que se está en una etapa de exploración. La participación de Fernando Rodríguez será sin dudas esclarecedora sobre varios aspectos relacionados con la posibilidad de contar con el Defensor del Vecino en San José.